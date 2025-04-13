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Financial Times

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The Guardian

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Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

Київ • УНН

 • 5148 перегляди

Бріджит Брінк заявила, що росія запустила балістичні ракети по Сумах, внаслідок чого загинули 32 цивільних і 99 отримали поранення. За її словами, були використані касетні боєприпаси.

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що саме росія запустила балістичні ракети по Сумах. Представниця США повідомила у своєму дописі, що у Сумах загинули 32 українських цивільних і 99 отримали поранення.

Передає УНН із посиланням на сторінку посла США в Україні на платформі Х.

Деталі

Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російський терор у Сумах.

Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, в результаті чого загинули 32 українських цивільних і 99 отримали поранення. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, що збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення. Ми молимося за жителів Сум.

- повідомила Бріджит Брінк на свої сторінці у мережі Х.

Нагадаємо

Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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