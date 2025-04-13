Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію
Київ • УНН
Бріджит Брінк заявила, що росія запустила балістичні ракети по Сумах, внаслідок чого загинули 32 цивільних і 99 отримали поранення. За її словами, були використані касетні боєприпаси.
Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що саме росія запустила балістичні ракети по Сумах. Представниця США повідомила у своєму дописі, що у Сумах загинули 32 українських цивільних і 99 отримали поранення.
Передає УНН із посиланням на сторінку посла США в Україні на платформі Х.
Деталі
Посол США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала російський терор у Сумах.
Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, в результаті чого загинули 32 українських цивільних і 99 отримали поранення. За повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, що збільшило руйнування та шкоду для цивільного населення. Ми молимося за жителів Сум.
Нагадаємо
Президент Франції засудив ракетний удар росії по Сумах, наголосивши, що лише вона винна у продовженні війни. Внаслідок атаки десятки людей постраждали, серед них є діти.