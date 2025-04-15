Бріджит А. Брінк

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20219 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 136671 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126102 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128409 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192910 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76833 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8788 перегляди

Посол США Брінк у своїй заяві щодо ракетного удару по Сумах згадала росію

Бріджит Брінк заявила, що росія запустила балістичні ракети по Сумах, внаслідок чого загинули 32 цивільних і 99 отримали поранення. За її словами, були використані касетні боєприпаси.

Політика • 13 квітня, 14:28 • 5046 перегляди

"Так, вона повертається додому": Держдеп США підтвердив відставку свого посла в Україні

Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.

Політика • 10 квітня, 19:50 • 10349 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує піти у відставку - ЗМІ

Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.

Політика • 10 квітня, 17:36 • 11727 перегляди

Трагедія у Кривому Розі: Макрон жорстко висловився щодо росії

Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.

Війна • 6 квітня, 18:31 • 16049 перегляди

Солідарність з Україною: посол США Брінк заявила про єдність з Україною у день жалоби після атаки рф по Кривому Рогу

Посол США висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки рф по Кривому Рогу. Брінк наголосила на єдності з Україною у цей важкий день.

Політика • 6 квітня, 17:58 • 15393 перегляди

Посолка США Брінк відреагувала на нову ракетну атаку рф на Київ та ініші міста

Бріджит Брінк заявила, що Київ та інші міста України зазнали балістичних та крилатих ракетних ударів з боку росії. Сьогодні вранці ворог завдав балістичного удару по столиці.

Війна • 6 квітня, 06:51 • 10836 перегляди

Іноземні партнери України відреагували на жорстокий удар рф по мирних людях у Кривому Розі

Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.

Війна • 5 квітня, 08:12 • 288131 перегляди

Туск про нічну атаку рф на Україну: так буває, коли умиротворюють варварів

Польський прем'єр прокоментував масштабну атаку рф на Україну, під час якої загинуло 11 людей. росія випустила 145 дронів та 3 ракети по 5 областях України.

Війна • 8 березня, 14:17 • 24279 перегляди

Посол США назвала "жахливими новинами" наслідки нічної атаки рф

Внаслідок нічних атак рф по кількох регіонах України загинуло 11 людей, 40 поранено. У Добропіллі було здійснено подвійний удар по рятувальниках першої хвилі.

Війна • 8 березня, 11:19 • 62817 перегляди

Посол США відреагувала на нову масовану атаку рф на українську енергетику

Бріджит Брінк відреагувала на масовану атаку росії по Україні з використанням балістичних, крилатих ракет та безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Війна • 15 січня, 20:06 • 50383 перегляди

Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання

Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.

Економіка • 10 січня, 09:02 • 35876 перегляди

"росіяни далекі від бога, а неволя й темрява програють": Зеленський привітав українців з Різдвом

Президент України привітав українців з Різдвом та наголосив на важливості єдності. У зверненні він підкреслив, що українці хочуть мирно жити на своїй землі, бачити сонце та різдвяну зорю замість ракет.

Політика • 24 грудня, 15:36 • 23445 перегляди

Посол США Брінк у сукні з вишивкою зробила особливе святкове привітання українцям

Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.

Суспільство • 24 грудня, 14:51 • 15978 перегляди

На Закарпатті збили дві ракети під час масованої атаки рф

Біля Мукачева та села Ключарки збили дві ворожі ракети, що перетнули повітряний простір Закарпатської області. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Війна • 13 грудня, 09:56 • 17253 перегляди

Шквал балістичних ракет, чергова масована атака: посол Брінк відреагувала на обстріл України загарбниками

росія здійснила масований ракетний обстріл по енергетичній інфраструктурі та ключових об'єктах України. Атаки зафіксовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Війна • 13 грудня, 08:34 • 17147 перегляди

Сенат США провів зустріч із делегацією антикорупційних органів України

Делегація НАБУ, САП та ВАКС провела зустріч з Комітетом з асигнувань Сенату США. Посол Брінк підкреслила важливість незалежності антикорупційних інституцій для прозорості використання допомоги США.

Політика • 5 грудня, 05:12 • 80878 перегляди

Американські сенатори прибули до Києва

До Києва прибула двопартійна делегація високопосадовців з Комітету з питань асигнувань Сенату США. Візит підкреслює важливість американської допомоги для захисту України та безпеки Європи від російської агресії.

Політика • 4 грудня, 15:40 • 21582 перегляди

США направили головного інспектора для моніторингу допомоги Україні

До Києва прибув головний інспектор США з моніторингу допомоги Річардсон. Його робота спрямована на забезпечення прозорості американської допомоги та підтримку євроатлантичних прагнень України.

Війна • 4 листопада, 20:09 • 35722 перегляди

Посол США відреагувала на нічну атаку дронів по Києву

Російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівку, загинула дівчина та постраждало 6 осіб. У Дніпрі від ракетного удару загинуло 3 людини, поранено 19 осіб, серед яких 4 дітей. Також через атаку БПЛА є загибла на Київщині.

Війна • 26 жовтня, 06:47 • 22219 перегляди

Голова Пентагону у Києві, щоб підкреслити непохитну відданість США підтримці України - посол

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила візит міністра оборони Ллойда Остіна до Києва. Візит підкреслює непохитну відданість США підтримці України в її боротьбі проти російського вторгнення.

Війна • 21 жовтня, 10:00 • 54712 перегляди

США закликають притягнути рф до відповідальності за смерть Вікторії Рощиної

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Її смерть у російському ув'язненні свідчить про триваючі напади на вільні ЗМІ та правду.

Війна • 11 жовтня, 17:27 • 19477 перегляди

США передали Україні понад 3 мільйони підручників для учнів 1-2 класів

США надали Україні 3,2 млн підручників вартістю $8,3 млн для учнів 1-2 класів. Перша партія передана на урочистому заході за участю представників USAID, посольства США та Міносвіти України.

Суспільство • 2 жовтня, 17:01 • 14817 перегляди

До Києва прибула адміністраторка USAID

Саманта Павер, адміністраторка USAID, здійснила третій візит до Києва після початку повномасштабного вторгнення росії. Вона висловила захоплення стійкістю українського народу та готовність обговорити подальшу підтримку України.

Політика • 2 жовтня, 07:39 • 13610 перегляди

Попри атаки рф, цьогоріч "Укрзалізниця" перевезла понад 20 мільйонів тонн зерна на експорт - Брінк

За перші 7 місяців 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 20,86 млн тонн зерна на експорт. Попри атаки Росії, українське зерно продовжує підтримувати економіку країни та годувати світ.

Війна • 23 вересня, 12:42 • 16387 перегляди

США передали Україні 18 автотрансформаторів для відновлення енергомереж

США надали "Укренерго" 18 високовольтних автотрансформаторів для відновлення енергомереж після російських атак. Частина обладнання вже працює, забезпечуючи електроенергією мільйони українців.

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USAID закупило 18 автотрансформаторів для України - посол США

USAID придбало 18 автотрансформаторів для України, щоб відновити енергомережу після російських атак, повідомила посол США Бріджит Брінк.

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"Осінь - час для результатів": Зеленський анонсував нові безпекові угоди для України

Президент Зеленський повідомив про підготовку нових міжнародних домовленостей та безпекових угод у серпні. Україна також отримає ракети для ППО 'Насамс' у рамках нового пакету підтримки від США.

Війна • 31 липня, 17:36 • 39704 перегляди

Стефанчук обговорив з послом США військову допомогу та членство України в НАТО

Голова Верховної Ради України провів зустріч з послом США Бріджит Брінк. Обговорено оборонну допомогу, членство в НАТО, санкції проти РФ та міжпарламентську співпрацю.

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Спецпредставниця США Пріцкер зустрілася зі Свириденко: обговорили відновлення та реформи для американських інвестицій

Спецпредставниця США Пенні Пріцкер зустрілася з українськими посадовцями для обговорення економічного відновлення. Розглянуто можливості для американських компаній та важливість реформ в Україні для залучення інвестицій.

Економіка • 29 липня, 12:49 • 37830 перегляди