Бріджит А. Брінк

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Бріджит Брінк заявила, що росія запустила балістичні ракети по Сумах, внаслідок чого загинули 32 цивільних і 99 отримали поранення. За її словами, були використані касетні боєприпаси.
Бріджит Брінк завершує свою трирічну каденцію посла США в Україні. Відставка пов'язана з особистими та політичними проблемами, а також скороченнями в USAID.
Посол США в Україні Бріджит Брінк планує достроково піти у відставку. Причиною називають особисті та політичні проблеми.
Президент Франції висловив співчуття українцям через трагедію у Кривому Розі, наголосивши на терміновій необхідності припинення російських ударів та закликавши до рішучих дій.
Посол США висловила співчуття родинам загиблих внаслідок атаки рф по Кривому Рогу. Брінк наголосила на єдності з Україною у цей важкий день.
Бріджит Брінк заявила, що Київ та інші міста України зазнали балістичних та крилатих ракетних ударів з боку росії. Сьогодні вранці ворог завдав балістичного удару по столиці.
Вчора росія завдала удару по Кривому Рогу. Загинуло щонайменше 19 людей, з них 9 дітей. Світова спільнота висловила співчуття родинам загиблих та засудила російську агресію.
Польський прем'єр прокоментував масштабну атаку рф на Україну, під час якої загинуло 11 людей. росія випустила 145 дронів та 3 ракети по 5 областях України.
Внаслідок нічних атак рф по кількох регіонах України загинуло 11 людей, 40 поранено. У Добропіллі було здійснено подвійний удар по рятувальниках першої хвилі.
Бріджит Брінк відреагувала на масовану атаку росії по Україні з використанням балістичних, крилатих ракет та безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.
Президент України привітав українців з Різдвом та наголосив на важливості єдності. У зверненні він підкреслив, що українці хочуть мирно жити на своїй землі, бачити сонце та різдвяну зорю замість ракет.
Посол США Бріджит Брінк привітала українців з Різдвом та Новим роком, одягнувши сукню з вишивкою. Вона підкреслила важливість партнерства між США та Україною в історичний момент.
Біля Мукачева та села Ключарки збили дві ворожі ракети, що перетнули повітряний простір Закарпатської області. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
росія здійснила масований ракетний обстріл по енергетичній інфраструктурі та ключових об'єктах України. Атаки зафіксовані у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Делегація НАБУ, САП та ВАКС провела зустріч з Комітетом з асигнувань Сенату США. Посол Брінк підкреслила важливість незалежності антикорупційних інституцій для прозорості використання допомоги США.
До Києва прибула двопартійна делегація високопосадовців з Комітету з питань асигнувань Сенату США. Візит підкреслює важливість американської допомоги для захисту України та безпеки Європи від російської агресії.
До Києва прибув головний інспектор США з моніторингу допомоги Річардсон. Його робота спрямована на забезпечення прозорості американської допомоги та підтримку євроатлантичних прагнень України.
Російські дрони атакували Київ, влучивши у багатоповерхівку, загинула дівчина та постраждало 6 осіб. У Дніпрі від ракетного удару загинуло 3 людини, поранено 19 осіб, серед яких 4 дітей. Також через атаку БПЛА є загибла на Київщині.
Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила візит міністра оборони Ллойда Остіна до Києва. Візит підкреслює непохитну відданість США підтримці України в її боротьбі проти російського вторгнення.
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Її смерть у російському ув'язненні свідчить про триваючі напади на вільні ЗМІ та правду.
США надали Україні 3,2 млн підручників вартістю $8,3 млн для учнів 1-2 класів. Перша партія передана на урочистому заході за участю представників USAID, посольства США та Міносвіти України.
Саманта Павер, адміністраторка USAID, здійснила третій візит до Києва після початку повномасштабного вторгнення росії. Вона висловила захоплення стійкістю українського народу та готовність обговорити подальшу підтримку України.
За перші 7 місяців 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 20,86 млн тонн зерна на експорт. Попри атаки Росії, українське зерно продовжує підтримувати економіку країни та годувати світ.
США надали "Укренерго" 18 високовольтних автотрансформаторів для відновлення енергомереж після російських атак. Частина обладнання вже працює, забезпечуючи електроенергією мільйони українців.
USAID придбало 18 автотрансформаторів для України, щоб відновити енергомережу після російських атак, повідомила посол США Бріджит Брінк.
Президент Зеленський повідомив про підготовку нових міжнародних домовленостей та безпекових угод у серпні. Україна також отримає ракети для ППО 'Насамс' у рамках нового пакету підтримки від США.
Голова Верховної Ради України провів зустріч з послом США Бріджит Брінк. Обговорено оборонну допомогу, членство в НАТО, санкції проти РФ та міжпарламентську співпрацю.
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер зустрілася з українськими посадовцями для обговорення економічного відновлення. Розглянуто можливості для американських компаній та важливість реформ в Україні для залучення інвестицій.