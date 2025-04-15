Бріджит А. Брінк

"Осінь - час для результатів": Зеленський анонсував нові безпекові угоди для України

Президент Зеленський повідомив про підготовку нових міжнародних домовленостей та безпекових угод у серпні. Україна також отримає ракети для ППО 'Насамс' у рамках нового пакету підтримки від США.