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До Києва прибула адміністраторка USAID

До Києва прибула адміністраторка USAID

Київ • УНН

 • 13603 перегляди

Саманта Павер, адміністраторка USAID, здійснила третій візит до Києва після початку повномасштабного вторгнення росії. Вона висловила захоплення стійкістю українського народу та готовність обговорити подальшу підтримку України.

Адміністраторка USAID Саманта Павер прибула до Києва із третім візитом після початку повномасштабного вторгнення росії, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у середу, пише УНН.

Деталі

"Дуже рада вітати Адміністраторку USAID Саманту Пауер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни росії", - вказала Брінк у X.

"Щойно прибула до Києва із третім візитом після початку повномасштабного вторгнення росії. З благоговінням перед стійкістю українського народу та бажанням почути, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати його в прагненні до свободи та незалежності", - написала Павер у X.

Андрій Сибіга обговорив зі США військову допомогу та посилення санкцій проти Росії07.09.24, 01:35 • 28213 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
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