Андрій Сибіга обговорив зі США військову допомогу та посилення санкцій проти Росії
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорено прискорення військової допомоги Україні, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії.
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої було підтверджено стратегічне партнерство між Україною та США, повідомили в МЗС, передає УНН.
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"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США," — зазначив Сибіга.
Під час обговорення сторони зосередили увагу на шляхах прискорення військової допомоги для України, просуванні Формули миру, а також посиленні санкцій проти Росії.
Сибіга висловив сподівання на тісну співпрацю між країнами задля захисту спільних цінностей народів України та США, підкреслюючи важливість підтримки з боку Сполучених Штатів у боротьбі України за незалежність і безпеку.
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