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Андрій Сибіга обговорив зі США військову допомогу та посилення санкцій проти Росії

Андрій Сибіга обговорив зі США військову допомогу та посилення санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 28213 перегляди

Андрій Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорено прискорення військової допомоги Україні, просування Формули миру та посилення санкцій проти Росії.

Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої було підтверджено стратегічне партнерство між Україною та США, повідомили в МЗС, передає УНН. 

Деталі

"Чудова розмова з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити стратегічне партнерство між Україною та США," — зазначив Сибіга.

Під час обговорення сторони зосередили увагу на шляхах прискорення військової допомоги для України, просуванні Формули миру, а також посиленні санкцій проти Росії.

Сибіга висловив сподівання на тісну співпрацю між країнами задля захисту спільних цінностей народів України та США, підкреслюючи важливість підтримки з боку Сполучених Штатів у боротьбі України за незалежність і безпеку.

Сибіга обговорив з главою МЗС Чехії посилення оборонної співпраці та Формулу миру07.09.24, 00:02 • 22566 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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