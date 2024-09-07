Андрей Сибига обсудил с США военную помощь и усиление санкций против России

Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого было подтверждено стратегическое партнерство между Украиной и США, сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

«Замечательный разговор с Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между Украиной и США», - отметил Сибига.

Во время обсуждения стороны сосредоточили внимание на путях ускорения военной помощи для Украины, продвижении Формулы мира, а также усилении санкций против России.

Сибига выразил надежду на тесное сотрудничество между странами для защиты общих ценностей народов Украины и США, подчеркивая важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за независимость и безопасность.

Сибіга обговорив з главою МЗС Чехії посилення оборонної співпраці та Формулу миру