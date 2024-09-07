Андрей Сибига обсудил с США военную помощь и усиление санкций против России
Киев • УНН
Андрей Сибига провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсуждались ускорение военной помощи Украине, продвижение Формулы мира и усиление санкций против России.
Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого было подтверждено стратегическое партнерство между Украиной и США, сообщили в МИД, передает УНН.
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«Замечательный разговор с Энтони Блинкеном, чтобы подтвердить стратегическое партнерство между Украиной и США», - отметил Сибига.
Во время обсуждения стороны сосредоточили внимание на путях ускорения военной помощи для Украины, продвижении Формулы мира, а также усилении санкций против России.
Сибига выразил надежду на тесное сотрудничество между странами для защиты общих ценностей народов Украины и США, подчеркивая важность поддержки со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины за независимость и безопасность.
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