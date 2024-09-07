Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским, во время которого поблагодарил Чехию за ее поддержку Украины, в частности за инициативу по боеприпасам, сообщили в МИД, передает УНН.

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«Я разговаривал с Яном Липавским, чтобы поблагодарить Чехию за ее поддержку, особенно за инициативу по боеприпасам», - отметил Сибига.

Во время разговора стороны обсудили возможности усиления оборонного сотрудничества, включая закупку оружия для Украины у украинских производителей. Также они сосредоточили внимание на совместной работе над Формулой мира, которая предусматривает обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

Этот разговор подчеркивает важность дальнейшего укрепления партнерских отношений между Украиной и Чехией в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

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