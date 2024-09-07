Сибіга обговорив з главою МЗС Чехії посилення оборонної співпраці та Формулу миру
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Обговорено посилення оборонної співпраці, закупівлю зброї та спільну роботу над Формулою миру.
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, під час якої подякував Чехії за її підтримку України, зокрема за ініціативу щодо боєприпасів, повідомили в МЗС, передає УНН.
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"Я розмовляв з Яном Ліпавським, щоб подякувати Чехії за її підтримку, особливо за ініціативу щодо боєприпасів", — зазначив Сибіга.
Під час розмови сторони обговорили можливості посилення оборонної співпраці, включаючи закупівлю зброї для України в українських виробників. Також вони зосередили увагу на спільній роботі над Формулою миру, яка передбачає забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.
Ця розмова підкреслює важливість подальшого зміцнення партнерських відносин між Україною та Чехією в умовах триваючої агресії з боку Росії.
Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини співпрацю та безпеку в Чорномор'ї06.09.24, 22:56 • 25603 перегляди