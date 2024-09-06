Сибіга обговорив з главою МЗС Туреччини співпрацю та безпеку в Чорномор'ї
Київ • УНН
Заступник керівника ОПУ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Туреччини. Обговорено посилення стратегічних зв'язків, втілення Формули миру та безпеку в Чорноморському регіоні.
Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомили в МЗС, передає УНН.
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Сибіга наголосив на важливості посилення стратегічних зв'язків між Україною та Туреччиною, обговорив втілення Формули миру та забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні.
"Я мав розмову з моїм турецьким другом Хаканом Фіданом про посилення стратегічних зв'язків між Україною та Туреччиною, втілення Формули миру, безпеку в Чорноморському регіоні", — зазначив він.
Сторони також скоординували свої позиції напередодні Генеральної Асамблеї ООН і зосередилися на просуванні політичного діалогу між країнами.
Скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН: Сибіга поговорив із главою МЗС Німеччини06.09.24, 22:01 • 29750 переглядiв