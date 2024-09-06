Скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН: Сибіга поговорив із главою МЗС Німеччини
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Анналеною Бербок підтримку України та координацію позицій перед Тижнем високого рівня ГА ООН. Україна вдячна Німеччині за послідовну підтримку та розраховує на подальшу співпрацю у сфері оборони.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок - скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН, передає УНН.
"Я був радий поспілкуватися зі своєю німецькою колегою міністеркою Анналеною Бербок.
Україна вдячна Німеччині за послідовну та рішучу підтримку. Ми розраховуємо на продовження співпраці у сфері зміцнення обороноздатності України.
Ми також скоординували наші позиції напередодні Тижня високого рівня ГА ООН", – зазначив глава МЗС.
Вступ України до ЄС та шлях до справедливого миру: Сибіга провів розмову з Боррелем06.09.24, 21:37 • 25367 переглядiв
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