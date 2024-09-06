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Вступ України до ЄС та шлях до справедливого миру: Сибіга провів розмову з Боррелем

Вступ України до ЄС та шлях до справедливого миру: Сибіга провів розмову з Боррелем

Київ • УНН

 • 25367 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем партнерство між Україною та ЄС. Вони також обговорили вступ України до ЄС та шлях до миру на основі Формули миру.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем - підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС, передає УНН.

"Під час нашої розмови ми з Жозепом Боррелем підтвердили міцне партнерство між Україною та ЄС.

Я подякував Високому представнику за його підтримку та запрошення взяти участь у наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

Ми обговорили вступ України до ЄС та шлях до справедливого і тривалого миру на основі Формули миру", – зазначив глава МЗС.

Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії06.09.24, 19:00 • 32605 переглядiв

Нагадаємо

Новий глава МЗС України Андрій Сибіга сьогодні провів низку перемовин із ключовими партнерами України.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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