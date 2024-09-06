Вступление Украины в ЕС и путь к справедливому миру: Сибига провел разговор с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС, передает УНН.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС.

Я поблагодарил Высокого представителя за его поддержку и приглашение принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Мы обсудили вступление Украины в ЕС и путь к справедливому и прочному миру на основе Формулы мира", - отметил глава МИД.

Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії

Напомним

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня провел ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины.