Вступление Украины в ЕС и путь к справедливому миру: Сибига провел разговор с Боррелем

Вступление Украины в ЕС и путь к справедливому миру: Сибига провел разговор с Боррелем

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 18:37  •  2616 просмотра

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем партнерство между Украиной и ЕС. Они также обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру на основе Формулы мира.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС, передает УНН.

"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС.

Я поблагодарил Высокого представителя за его поддержку и приглашение принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Мы обсудили вступление Украины в ЕС и путь к справедливому и прочному миру на основе Формулы мира", - отметил глава МИД.

Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії6 сентября 2024, 16:00 • 25908 просмотров

Напомним

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня провел ряд переговоров с ключевыми партнерами Украины.

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