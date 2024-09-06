Вступление Украины в ЕС и путь к справедливому миру: Сибига провел разговор с Боррелем
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем партнерство между Украиной и ЕС. Они также обсудили вступление Украины в ЕС и путь к миру на основе Формулы мира.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем - подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС, передает УНН.
"Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем подтвердили крепкое партнерство между Украиной и ЕС.
Я поблагодарил Высокого представителя за его поддержку и приглашение принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Мы обсудили вступление Украины в ЕС и путь к справедливому и прочному миру на основе Формулы мира", - отметил глава МИД.
Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії6 сентября 2024, 16:00 • 25908 просмотров
Напомним
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