Сибига провел первый телефонный разговор с главами МИД Эстонии и Финляндии

В пятницу, 6 сентября, новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига провел первый телефонный разговор с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной и министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в X.

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Во время телефонного разговора дипломаты акцентировали прежде всего на сотрудничестве в сфере обороны.

Мне было приятно пообщаться с двумя близкими друзьями Украины, Маргусом Цахкной и Элиной Валтонен. Украина высоко ценит партнерство с Эстонией и Финляндией. Мы обсудили важность нашего сотрудничества в сфере обороны, необходимость принятия сильных решений для защиты украинцев от российского воздушного террора - рассказал Сибига.

Напомним,

Новоназначенный глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Этот разговор для Сибиги стал первым на посту главы дипломатического ведомства.