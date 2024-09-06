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Сибіга провів першу телефонну розмову на посаді очільника МЗС: зідзвонився із Сікорським

Київ • УНН

 • 23691 перегляди

Андрій Сибіга, новопризначений міністр закордонних справ України, провів телефонну розмову з Радославом Сікорським. Вони обговорили українсько-польське партнерство та ситуацію на фронті.

Новопризначений голова МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ця розмова для Сібіги - перша на посаді очільника дипломатичного відомства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сьогодні вранці я провів першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ України з моїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб підтвердити українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини.

Я подякував Польщі за підтримку України, поінформував міністра Сікорського про ситуацію на фронті та наголосив на важливості подальшого зміцнення обороноздатності України.

Україна і Польща мають спільного ворога і спільну мету — зберегти наші двосторонні зв'язки міцними. На знак поваги ми провели розмову польською мовою. Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром привітати мого польського колегу в Києві", – зазначив міністр Андрій Сибіга.

Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу 05.09.24, 14:10 • 16754 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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