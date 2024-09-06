Сибіга провів першу телефонну розмову на посаді очільника МЗС: зідзвонився із Сікорським
Київ • УНН
Андрій Сибіга, новопризначений міністр закордонних справ України, провів телефонну розмову з Радославом Сікорським. Вони обговорили українсько-польське партнерство та ситуацію на фронті.
Новопризначений голова МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Ця розмова для Сібіги - перша на посаді очільника дипломатичного відомства. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Сьогодні вранці я провів першу телефонну розмову на посаді міністра закордонних справ України з моїм польським колегою Радославом Сікорським, щоб підтвердити українсько-польське стратегічне партнерство та добросусідські відносини.
Я подякував Польщі за підтримку України, поінформував міністра Сікорського про ситуацію на фронті та наголосив на важливості подальшого зміцнення обороноздатності України.
Україна і Польща мають спільного ворога і спільну мету — зберегти наші двосторонні зв'язки міцними. На знак поваги ми провели розмову польською мовою. Я з нетерпінням чекаю можливості незабаром привітати мого польського колегу в Києві", – зазначив міністр Андрій Сибіга.
Очільником МЗС України призначили Андрія Сибігу 05.09.24, 14:10 • 16754 перегляди