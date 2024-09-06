Новоназначенный глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Этот разговор для Сибиги - первый на посту главы дипломатического ведомства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Сегодня утром я провел первый телефонный разговор в должности министра иностранных дел Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским, чтобы подтвердить украинско-польское стратегическое партнерство и добрососедские отношения.

Я поблагодарил Польшу за поддержку Украины, проинформировал министра Сикорского о ситуации на фронте и подчеркнул важность дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Украина и Польша имеют общего врага и общую цель - сохранить наши двусторонние связи крепкими. В знак уважения мы провели разговор на польском языке. Я с нетерпением жду возможности вскоре поздравить моего польского коллегу в Киеве", - отметил министр Андрей Сибига.

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