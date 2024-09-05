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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Главой МИД Украины назначен Андрей Сибига

Главой МИД Украины назначен Андрей Сибига

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:10  •  11353 просмотра

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Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. За его кандидатуру проголосовали 258 народных депутатов.

Верховная Рада назначила на должность Главы министерства иностранных дел Андрея Сибигу, передает корреспондент УНН.

«За» назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел проголосовало  258 нардепов. 

Напомним 

Сибига три года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, где занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства и только в апреле 2024 года перешел в МИД. 

До работы в Офисе президента Сибига был послом Украины в Турции, работал также в консульской службе, был заместителем директора Договорно-правового департамента M3C и советником-посланником посольства Украины в Польше.

Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців 4 сентября 2024, 15:41 • 120432 просмотра

Ирина Колесник

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