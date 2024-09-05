Главой МИД Украины назначен Андрей Сибига

Верховная Рада назначила на должность Главы министерства иностранных дел Андрея Сибигу, передает корреспондент УНН.

«За» назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел проголосовало 258 нардепов.

Напомним

Сибига три года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, где занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства и только в апреле 2024 года перешел в МИД.

До работы в Офисе президента Сибига был послом Украины в Турции, работал также в консульской службе, был заместителем директора Договорно-правового департамента M3C и советником-посланником посольства Украины в Польше.

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