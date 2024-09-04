Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Сегодня ВР уволила с занимаемых должностей министра стратегической промышленности Александра Камышина, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, министра экологии Руслана Стрельца и министра юстиции Дениса Малюську. Зато в отставку парламентарии не смогли отправить главу МИД Дмитрия Кулебу, вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук, а также Виталия Коваля, который возглавляет Фонд госимущества. Что происходит сейчас и кем могут заменить уволенных министров - читайте в материале УНН.

Кабинет министров без министров

До сегодняшнего дня 5 министерств действующего правительства возглавляли временные исполняющие обязанности. Так, временных руководителей то или иное время имеют Министерство молодежи и спорта, Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство культуры и информационной политики, Министерство по делам ветеранов и Министерство громад, территорий и инфраструктуры. После сегодняшнего голосования без министров остались еще три министерства - то есть всего 8 из 19. Кроме того, вакантной стала одна из трех вице-премьерских должностей.

Сегодня вечером, как подтвердил УНН нардеп Федор Вениславский, ожидается заседание фракции "Слуги народа", где будут говорить о кадровых решениях. Фракцию, вероятно, посетит и Президент Зеленский. Поэтому можем предположить, что, во-первых, увольнение с должностей Кулебы и Верещук - вопрос времени и, вероятно, недалекого; а во-вторых, и это поддерживается словами и Венславского и главы фракции Давида Арахамии, - кандидаты на министерские портфели у власти есть.

Перезагрузка?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра (4 сентября - ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября - ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

То есть уже завтра мы можем не только узнать имена новых потенциальных кандидатов на вакантные должности, но и увидеть их официальное назначение. По состоянию на время написания этого материала на сайте парламента не было никакой информации о внесении представлений о назначении новых министров, но в кулуарах давно называют те или иные имена.

Начнем с того, что Ольга Стефанишина, вероятно, останется в составе Кабмина. Ей прочат место министра юстиции. Однако, она и в дальнейшем будет заниматься евроинтеграцией. И есть предположение, что она сохранит должность вице-премьера, однако с приставкой - министр юстиции. Следует заметить, что в евроинтеграционном векторе такой симбиоз должностей может и выглядит не лишенным определенной логики, однако - Министерство юстиции занимается значительно более широким кругом вопросов, чем содействие адаптации украинского законодательства к европейскому и стоит ли фактически "отменять" профильное юридическое ведомство - вопрос открытый.

Что касается персоны Стефанишиной, то она заняла должность вице-премьера в 2020 году. До этого, в 2017-м Стефанишина возглавила Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина. Позже стала заместителем руководителя правительства. С 2010 по 2015 гг. работала в Минюсте сначала на должности заместителя директора, а позже директора Департамента международного права/Департамента европейской интеграции.

Интересно, что в 2019 году Стефанишина баллотировалась в парламент по списку "Украинской стратегии Гройсмана" (в парламент не прошла). А теперь является членом партии "Слуга народа".

Еще не освобожденное Дмитрием Кулебой кресло министра иностранных дел может занять Андрей Сибига - действующий первый заместитель руководителя внешнеполитического ведомства. Сибига три года занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, где занимался вопросами внешней политики и развития стратегического партнерства и только в апреле 2024 года перешел в МИД. До работы в Офисе президента Сибига был послом Украины в Турции, работал также в консульской службе, был заместителем директора Договорно-правового департамента M3C и советником-посланником посольства Украины в Польше.

Еще одна персона с дипломатическим опытом - Николай Точицкий, вероятно, возглавит Министерство культуры и информационной политики, которое "обезглавлено" с момента отставки Александра Ткаченко в ноябре 2023 года. Николай Точицкий с 2021 по 2024 год занимал должность заместителя главы МИД. Он участвовал в переговорах с рф в беларуси и Турции.

В 2016-2021 годах дипломат представлял Украину при Евросоюзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству. В этот же период он занимал должность посла Украины в Бельгии и Люксембурге. А до того шесть лет работал на должности постоянного представителя Украины при Совете Европы.

Еще одна кадровая рокировка, которая однако пока встретила сопротивление в зале парламента, - увольнение Виталия Коваля с должности главы ФГИУ для назначения на должность министра аграрной политики, которым сейчас руководит и.о. Тарас Высоцкий. Сегодня парламентарии не смогли уволить Коваля. Однако, его отставка, скорее всего будет вынесена на повторное рассмотрение.

До ФГИУ Коваль с 2019 года был руководителем Ровенской ОГА, позже ОВА. Ранее же работал в частном секторе, в частности был соучредителем предприятий в аграрной, транспортной и строительной отраслях: ООО "Атлант-транс", ООО "Инвесттрейдсервис", ООО "РГО-Логистикгруп", ООО "ВВВ Монтаж" и ООО "Санако".

Министерство развития громад и территорий Украины, предварительно, должен возглавить Алексей Кулеба, который с 2023 года занимает должность заместителя руководителя Офиса президента. До этого чиновник два года работал в Киевской облгосадминистрации, и по года - на должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий и директора Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета.

Из статуса в.и.о. может выйти Матвей Бидный, который руководит министерством молодежи и спорта с момента отставки Гутцайта в 2023 году. До этого 3 года он был заместителем министра молодежи и спорта, а в 2016-2020 годах - директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта.

В течение 2011-2016 годов Бидный работал на менеджерских должностях в различных компаниях, в частности ГП "ИСТФРАХТ", ООО "ФирмаИСТ", ООО "Юридическая компания Сетра". В 2006-2007 он был помощником известного топ-чиновника времен Януковича Андрея Портнова, который на то время имел мандат депутата ВР 5-го созыва от БЮТ.

Министерство по делам ветеранов скорее всего возглавит Александр Порхун, майор в отставке, Герой Украины и бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й бригады.

Открытым остается вопрос, кто займет кресло министра стратегической промышленности и куда же, собственно, назначат Камышина?