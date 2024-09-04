Засідання фракції "Слуга народу" розпочнеться о 18:00. Говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" розгляне призначення нових міністрів сьогодні о 18:00. Очікується обговорення масштабних змін в уряді, де понад 50% складу може бути оновлено.
Засідання фракції "Слуга народу", де планують розглянути кадрові питання, розпочнеться сьогодні о 18:00. Про це УНН повідомив народний депутат та голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський.
"Буде засідання о 18:00. Будемо розглядати кадрові питання про призначення нових міністрів", - повідомив Веніславський.
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовірно, візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу". За словами депутата Олексія Гончаренка, очікується "розбір польотів".
Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду, а також засідання фракції, де мають обговорити кадрові питання.
"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра (4 вересня - ред.) нас чекає день звільнень, а післязавтра (5 вересня - ред.) день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.
Щоправда про участь на засіданні Президента він не повідомляв.
Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.
ВР сьогодні розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби.
Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.