Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Заседание фракции "Слуга народа", где планируют рассмотреть кадровые вопросы, начнется сегодня в 18:00. Об этом УНН сообщил народный депутат и глава подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский.

"Будет заседание в 18:00. Будем рассматривать кадровые вопросы о назначении новых министров", - сообщил Вениславский.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, примет участие в заседании фракции "Слуга народа". По словам депутата Алексея Гончаренко, ожидается "разбор полетов".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра (4 сентября - ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября - ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

Правда об участии на заседании Президента он не сообщал.

Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР сегодня рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.