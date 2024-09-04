"Буде розбір польотів" - нардеп анонсував засідання фракції "Слуга народу" за участі Зеленського
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовірно, візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу". За словами депутата Олексія Гончаренка, очікується "розбір польотів".
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовріно, відвідає засідання фракції "Слуга народу", очікується "розбір польотів". Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"... сьогодні буде засідання фракції Слуга Народу. Прийде Зеленський. Буде розбор польотів", - написав Гончаренко.
УНН звернувся за коментарем до представників "Слуги народу" щодо участі Зеленського у засіданні фракції, але відповіді наразі не отримав.
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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду, а також засідання фракції, де мають обговорити кадрові питання.
"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра (4 вересня - ред.) нас чекає день звільнень, а післязавтра (5 вересня - ред.) день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.
Щоправда про участь на засіданні Президента він не повдіомляв.
Як повідомляв УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.
ВР сьогодні розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби.
Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.