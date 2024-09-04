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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Будет разбор полетов" - нардеп анонсировал заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского

"Будет разбор полетов" - нардеп анонсировал заседание фракции "Слуга народа" с участием Зеленского

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 12:47  •  9447 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, примет участие в заседании фракции "Слуга народа". По словам депутата Алексея Гончаренко, ожидается "разбор полетов".

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, посетит заседание фракции "Слуга народа", ожидается "разбор полетов". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"... сегодня будет заседание фракции Слуга Народа. Придет Зеленский. Будет разбор полетов", - написал Гончаренко.

УНН обратился за комментарием к представителям "Слуги народа" относительно участия Зеленского в заседании фракции, но ответа пока не получил.

Добавим

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпевают изменения. Завтра (4 сентября – ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября – ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

Правда, об участии на заседании Президента он не сообщал.

Как сообщал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке – Александр Камышин, Денис Малюска, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР сегодня рассмотрела и согласовала все заявления об отставке – кроме Дмитрия Кулебы.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение за должности.

Антонина Туманова

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