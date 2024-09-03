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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 05:47  •  1105 просмотра

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Сегодня парламент рассмотрит вопрос увольнения некоторых министров.

Верховная Рада Украины сегодня рассмотрит вопрос увольнения нескольких министров. По информации источников УНН, такие пункты внесены в повестку дня заседания парламента.

Детали

Источники указывают, что, в частности, будет рассматриваться вопрос увольнения с должности министра энергетики Германа Галущенко. Кто еще может получить "красную карточку" - пока источники не уточняют.

Следует заметить, что ранее в СМИ звучали фамилии возможных кандидатов на увольнение, среди них и министр энергетики, а также министр юстиции Денис Малюська, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Предположительно, потенциальное увольнение министров означает, что кроме того, что власть нашла в парламенте голоса в поддержку такого решения, также были найдены кандидаты на министерские портфели и голоса "за" для назначения их на будущие вакантные должности. Источники подтверждают, что завтра, 4 сентября, действительно на повестке дня стоит рассмотрение вопроса по назначению новых членов Кабмина.

Добавим, что сейчас в составе Кабмина уже 5 и.о. министров. В частности, временные исполняющие обязанности руководят Министерством молодежи и спорта, Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерством культуры и информационной политики, Министерством по делам ветеранов и Министерством общин, территорий и инфраструктуры. Неизвестно, получит ли кто-то из сегодняшних и.о. постоянное назначение на должность главы министерства. А дальнейшие увольнения министров и оставление вакантными должностей окончательно превратит Кабмин Дениса Шмыгаля в "правительство в.и.о.".

В то же время об увольнении Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра речь пока не идет. По закону его увольнение приведет к отставке всего состава Кабмина и полной его перезагрузке. Очевидно, для поддержки назначения всего состава Кабмина в парламенте недостаточно голосов.

Напомним

9 ноября 2023 года Верховная Рада отправила в отставку министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

27 ноября парламент поддержал отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. 

7 февраля ВР отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

9 мая 2024 года ВР уволила Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины и министра развития общин.

Елена Архипова

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