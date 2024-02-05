Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Київ • УНН
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку, подавши відповідну заяву про відставку до Верховної Ради.
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади міністра у справах ветеранів України.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Доповнення
Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів України з 18 грудня 2020 року.
До цього вона працювала генеральним директором Директорату комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
З 2014 року по 2020 рік брала участь у виконанні завдань із забезпечення безпеки держави у районі проведення АТО/ООС.