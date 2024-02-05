Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

В Верховную Раду Украины поступило заявление Лапутиной Юлии Анатольевны об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. - написал Мельничук.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Дополнение

Лапутина занимает должность министра по делам ветеранов Украины с 18 декабря 2020 года.

До этого она работала генеральным директором Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

С 2014 года по 2020 год принимала участие в выполнении задач по обеспечению безопасности государства в районе проведения АТО/ООС.