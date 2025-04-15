Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.
путін активізує зусилля, щоб представити українську владу нелегітимною. Він пропонує нову вимогу для переговорів, яка підриває легітимність українського уряду.
Президент України заявив про готовність до переговорів з представниками російського бізнесу та опозиції, зацікавленими у завершенні війни, замість путіна. Він наголосив на необхідності поваги до легітимного уряду в Україні.
Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.
У разі мирної угоди, контингент з Азії та Південної Америки під егідою ООН може бути відправлений в Україну. Також можливе розміщення військових з ЄС на кордонах.
Емманюель Макрон обговорює з ООН місію для підтримки майбутньої мирної угоди. Разом із Кіром Стармером він формує коаліцію країн НАТО та ЄС для миротворчого контингенту.
Згідно зі звітом WMO, 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація CO2 досягла максимуму за 800 тис. років, а танення льодовиків пришвидшилось.
В ООН закликають до негайного припинення вогню в Газі після відновлення ізраїльських авіаударів. Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив шок та закликав до звільнення заручників.
На березневій зустрічі Європейської ради лідери ЄС обговорять підтримку України, інвестиції в оборону та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Також відбудеться обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС.
Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.
Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав угоду про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази. ООН готова розширити гуманітарну допомогу та підтримати реалізацію угоди для подолання "катастрофічної" ситуації.
ВПП ООН затвердила стратегічний план допомоги Україні на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд. План включає гуманітарну допомогу, розмінування та підтримку експорту сільгосппродукції.
Генеральний секретар ООН заявив про недостатню адаптацію світу до кліматичних катастроф напередодні COP29. Світ наближається до незворотних змін, включаючи руйнування тропічних лісів Амазонії та льодовиків Гренландії.
Багаті країни досягли ліміту фінансування природоохоронної діяльності, не зібравши необхідні 200 млрд доларів щорічно. На саміті COP16 погодили план залучення приватного капіталу та шукають нові джерела фінансування.
2023 рік встановив рекорди кліматичних загроз для здоров'я людства. Експерти закликають уряди переорієнтувати фінанси з викопного палива на чисту енергетику.
Ізраїль ухвалив закон про заборону діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA на своїй території. Причиною стала підозра у причетності співробітників агентства до атаки 7 жовтня та співпраці з ХАМАС.
Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".
Президент України не прийме Антоніо Гутерріша через його участь у саміті БРІКС в росії. Генсек ООН зустрівся з путіним у Казані, що викликало критику з боку Зеленського.
Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у Казані заявив про порушення росією міжнародного права через вторгнення в Україну. На зустрічі з путіним він обговорив питання миру, безпеки судноплавства та ситуацію на Близькому Сході.
Президент Зеленський розкритикував візит Генсека ООН до Казані на саміт БРІКС. На Кримській платформі в Латвії за участю 70 делегацій обговорили План перемоги та Формулу миру.
На засіданні Кримської платформи в Латвії взяли участь понад 70 делегацій. Учасники обговорили План перемоги та пункти Формули миру, зокрема щодо територіальної цілісності.
Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили декларацію, що засуджує "незаконні санкції". Війну в Україні згадали лише в одному пункті з розмитими формулюваннями, без однозначного засудження чи підтримки дій росії.
Речник Єврокомісії прокоментував участь Генсека ООН у саміті БРІКС у Казані. ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії припинити агресію та вивести війська з України.
Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.
На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.
російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.
Прем'єр Ізраїлю просить генсека ООН вивести UNIFIL з півдня Лівану через використання "Хезболлою" як живого щита.
Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.