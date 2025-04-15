Антоніу Гутерріш

Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які

Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили декларацію, що засуджує "незаконні санкції". Війну в Україні згадали лише в одному пункті з розмитими формулюваннями, без однозначного засудження чи підтримки дій росії.