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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19955 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135857 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192753 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76803 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Антоніу Гутерріш

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В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників

Сотні ізраїльських резервістів закликали уряд укласти угоду з ХАМАС для повернення заручників, навіть якщо це означатиме припинення війни в Газі. Це відображає розкол в ізраїльській армії.

Новини Світу • 10 квітня, 16:48 • 13301 перегляди

Гутерріш: Газа – "поле смерті", дії Ізраїлю подібні терору червоних кхмерів

Генсек ООН Антоніу Гутерріш різко засудив гуманітарну катастрофу в Газі та порівняв дії Ізраїлю з терором червоних кхмерів, назвавши Газу "полем смерті". Він закликав відновити гуманітарну допомогу.

Новини Світу • 9 квітня, 09:15 • 6672 перегляди

Голова МАГАТЕ Гроссі "серйозно розглядає" можливість балотуватися на посаду Генсека ООН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про намір балотуватися на посаду Генсека ООН у 2026 році, коли завершиться термін Антоніу Гутерреша. Він також відзначив «параліч» Радбезу ООН.

Політика • 2 квітня, 10:55 • 15015 перегляди

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

путін активізує зусилля, щоб представити українську владу нелегітимною. Він пропонує нову вимогу для переговорів, яка підриває легітимність українського уряду.

Війна • 29 березня, 03:09 • 56044 перегляди

Зеленський вважає, що Україна погодилася б говорити не з путіним, а з іншим представником росії

Президент України заявив про готовність до переговорів з представниками російського бізнесу та опозиції, зацікавленими у завершенні війни, замість путіна. Він наголосив на необхідності поваги до легітимного уряду в Україні.

Війна • 28 березня, 22:29 • 16147 перегляди

Генсек ООН відхилив заклик путіна про "тимчасову адміністрацію" в Україні

Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.

Політика • 28 березня, 17:52 • 30663 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

У разі мирної угоди, контингент з Азії та Південної Америки під егідою ООН може бути відправлений в Україну. Також можливе розміщення військових з ЄС на кордонах.

Війна • 22 березня, 15:05 • 521012 перегляди

Макрон розглядає місію ООН як альтернативу введенню європейських військ в Україну - The Telegraph

Емманюель Макрон обговорює з ООН місію для підтримки майбутньої мирної угоди. Разом із Кіром Стармером він формує коаліцію країн НАТО та ЄС для миротворчого контингенту.

Війна • 21 березня, 03:49 • 18946 перегляди

Минулий рік став найтеплішим за останні 175 років: чому це небезпечно

Згідно зі звітом WMO, 2024 рік став найтеплішим, перевищивши доіндустріальний рівень на 1,55°C. Концентрація CO2 досягла максимуму за 800 тис. років, а танення льодовиків пришвидшилось.

Новини Світу • 19 березня, 14:12 • 11875 перегляди

В ООН б'ють на сполох після нових масштабних авіаударів Ізраїлю по сектору Газа

В ООН закликають до негайного припинення вогню в Газі після відновлення ізраїльських авіаударів. Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив шок та закликав до звільнення заручників.

Новини Світу • 18 березня, 10:24 • 11539 перегляди

ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського

На березневій зустрічі Європейської ради лідери ЄС обговорять підтримку України, інвестиції в оборону та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Також відбудеться обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС.

Війна • 14 березня, 10:27 • 15445 перегляди

ООН закликає зупинити кровопролиття в ДР Конго

Генсек ООН закликав припинити бойові дії в ДР Конго після захоплення повстанцями М23 міста Гома. З початку 2025 року конфлікт забрав понад 3000 життів та змусив 700 000 людей покинути домівки.

Новини Світу • 7 лютого, 11:28 • 23882 перегляди

Глава ООН привітав угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Газі

Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав угоду про припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази. ООН готова розширити гуманітарну допомогу та підтримати реалізацію угоди для подолання "катастрофічної" ситуації.

Новини Світу • 15 січня, 22:28 • 22991 перегляди

ВПП ООН ухвалила проміжний план допомоги України на понад 2 млрд доларів

ВПП ООН затвердила стратегічний план допомоги Україні на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд. План включає гуманітарну допомогу, розмінування та підтримку експорту сільгосппродукції.

Війна • 20 листопада, 14:33 • 21603 перегляди

"Необхідно діяти негайно": генсек ООН відреагував на дані Всесвітньої метеорологічної організації про рекордні температури

Генеральний секретар ООН заявив про недостатню адаптацію світу до кліматичних катастроф напередодні COP29. Світ наближається до незворотних змін, включаючи руйнування тропічних лісів Амазонії та льодовиків Гренландії.

Суспільство • 8 листопада, 10:32 • 22750 перегляди

Фінансування природоохоронної діяльності серед країн світу "пробуксовує", оскільки ліміт державних коштів досягнутий

Багаті країни досягли ліміту фінансування природоохоронної діяльності, не зібравши необхідні 200 млрд доларів щорічно. На саміті COP16 погодили план залучення приватного капіталу та шукають нові джерела фінансування.

Новини Світу • 4 листопада, 08:17 • 19671 перегляди

Замість викопного палива слід підтримати відновлювану енергію: експерти закликають протистояти кліматичній загрозі

2023 рік встановив рекорди кліматичних загроз для здоров'я людства. Експерти закликають уряди переорієнтувати фінанси з викопного палива на чисту енергетику.

Здоров'я • 30 жовтня, 16:30 • 21301 перегляди

Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН з питань палестинських біженців на своїй території

Ізраїль ухвалив закон про заборону діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA на своїй території. Причиною стала підозра у причетності співробітників агентства до атаки 7 жовтня та співпраці з ХАМАС.

Новини Світу • 28 жовтня, 23:56 • 18861 перегляди

Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".

Війна • 28 жовтня, 09:42 • 17753 перегляди

Зеленський відмовив у візиті генсеку ООН через його поїздку до Казані - AFP

Президент України не прийме Антоніо Гутерріша через його участь у саміті БРІКС в росії. Генсек ООН зустрівся з путіним у Казані, що викликало критику з боку Зеленського.

Політика • 25 жовтня, 12:09 • 15461 перегляди

Генсек ООН на саміті БРІКС зробив несподівану заяву щодо дій росії

Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у Казані заявив про порушення росією міжнародного права через вторгнення в Україну. На зустрічі з путіним він обговорив питання миру, безпеки судноплавства та ситуацію на Близькому Сході.

Війна • 25 жовтня, 08:03 • 16649 перегляди

Віддає перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН: Зеленський про візит Гутерріша на саміт BRICS

Президент Зеленський розкритикував візит Генсека ООН до Казані на саміт БРІКС. На Кримській платформі в Латвії за участю 70 делегацій обговорили План перемоги та Формулу миру.

Політика • 24 жовтня, 17:04 • 22534 перегляди

Зеленський про Кримську платформу: багато працювали щодо пунктів Формули миру

На засіданні Кримської платформи в Латвії взяли участь понад 70 делегацій. Учасники обговорили План перемоги та пункти Формули миру, зокрема щодо територіальної цілісності.

Війна • 24 жовтня, 16:42 • 30386 перегляди

Учасники саміту БРІКС ухвалили підсумкову декларацію: чи є там згадки про війну в Україну і які

Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили декларацію, що засуджує "незаконні санкції". Війну в Україні згадали лише в одному пункті з розмитими формулюваннями, без однозначного засудження чи підтримки дій росії.

Війна • 23 жовтня, 13:50 • 19361 перегляди

У ЄС прокоментували участь Генсека ООН у саміті БРІКС у російські казані

Речник Єврокомісії прокоментував участь Генсека ООН у саміті БРІКС у Казані. ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії припинити агресію та вивести війська з України.

Війна • 23 жовтня, 12:17 • 17941 перегляди

Генсек ООН Гутерріш прибув до росії на саміт БРІКС

Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.

Політика • 22 жовтня, 22:52 • 20125 перегляди

На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ

На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.

Політика • 22 жовтня, 07:24 • 15186 перегляди

путін зустрінеться з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС

російський диктатор путін проведе зустрічі з лідерами Індії, Китаю, Туреччини та Ірану на саміті БРІКС. У заході візьмуть участь представники 36 країн та 6 міжнародних організацій.

Новини Світу • 21 жовтня, 15:47 • 19707 перегляди

Ізраїль звернувся до ООН з проханням забрати миротворців з півдня Лівану: Нетаньягу назвав причину

Прем'єр Ізраїлю просить генсека ООН вивести UNIFIL з півдня Лівану через використання "Хезболлою" як живого щита.

Політика • 13 жовтня, 11:39 • 25246 перегляди

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС

Сирія подала заявку на вступ до БРІКС, повідомив посол країни в росії. Раніше заявки на вступ подали Туреччина та Азербайджан, а у 2024 році до організації приєдналися ОАЕ, Іран, Єгипет та Ефіопія.

Новини Світу • 5 жовтня, 15:55 • 19411 перегляди