Генсек ООН серйозно стурбований санкціями США проти Міжнародного кримінального суду

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш серйозно стурбований рішенням США запровадити санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката Абдулая Сейє. Про це заявив у середу представник ООН, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Держсекретар США Марко Рубіо ввів санкції у вівторок, що стало черговим етапом ескалації кампанії адміністрації Трампа проти суду в Гаазі, створеного у 2002 році міжнародною спільнотою для переслідування військових злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.

"Генеральний секретар висловлює серйозне занепокоєння з приводу цього рішення, а також щодо включення до цього списку інших співробітників Міжнародного кримінального суду, що триває", — заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррик на регулярному брифінгу ООН у Нью-Йорку.

Дюжаррик зазначив, що хоча Організація Об'єднаних Націй і МКС є окремими інститутами з різними мандатами, ООН розглядає суд як "ключовий стовп міжнародного кримінального правосуддя".

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У вівторок, 18 серпня, США запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката суду Абдулає Сеє.

Згодом Міжнародний кримінальний суд засудив запроваджені США санкції проти його президента Томоко Акане та інших співробітників установи.