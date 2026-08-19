Генсек ООН серйозно стурбований санкціями США проти Міжнародного кримінального суду

$44.780.0851.830.02
ukenru
19:07 • 5054 перегляди
Уряд відсторонив голову наглядової ради Сенс Банку та ініціював відсторонення голови правління - Корецький
16:44 • 18192 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
15:39 • 31977 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
14:50 • 27533 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
19 серпня, 13:40 • 26074 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 30091 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
19 серпня, 10:46 • 29182 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
19 серпня, 10:34 • 20643 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
19 серпня, 10:29 • 19967 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнівPhoto
19 серпня, 09:52 • 18056 перегляди
Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ УкраїниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.5м/с
59%
746мм
Популярнi новини
На ураженому “Фламінго” заводі “Прогрес” зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів19 серпня, 10:13 • 21938 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 42641 перегляди
У Раді не набралося голосів для позбавлення мандатів двох нардепів19 серпня, 11:43 • 16182 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися14:55 • 27635 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto15:30 • 19611 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 12841 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
15:39 • 31968 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися14:55 • 27689 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 42694 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 43676 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Джефф Безос
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Житомир
Європа
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto15:30 • 19660 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 52519 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 89194 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 93586 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 100194 перегляди
Актуальне
Золото
Bild
ATACMS
Техніка
FIFA (серія відеоігор)

Генсек ООН серйозно стурбований санкціями США проти Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Генсек ООН висловив серйозне занепокоєння санкціями США проти Томоко Акане та Абдулая Сейє. ООН назвала МКС опорою міжнародного правосуддя.

Генсек ООН серйозно стурбований санкціями США проти Міжнародного кримінального суду

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш серйозно стурбований рішенням США запровадити санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката Абдулая Сейє. Про це заявив у середу представник ООН, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Держсекретар США Марко Рубіо ввів санкції у вівторок, що стало черговим етапом ескалації кампанії адміністрації Трампа проти суду в Гаазі, створеного у 2002 році міжнародною спільнотою для переслідування військових злочинів, геноциду та злочинів проти людяності.

"Генеральний секретар висловлює серйозне занепокоєння з приводу цього рішення, а також щодо включення до цього списку інших співробітників Міжнародного кримінального суду, що триває", — заявив прессекретар ООН Стефан Дюжаррик на регулярному брифінгу ООН у Нью-Йорку.

Дюжаррик зазначив, що хоча Організація Об'єднаних Націй і МКС є окремими інститутами з різними мандатами, ООН розглядає суд як "ключовий стовп міжнародного кримінального правосуддя".

Лідери ЄС підтримали МКС після санкцій США проти його посадовців19.08.26, 15:20 • 2878 переглядiв

Нагадаємо

У вівторок, 18 серпня, США запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката суду Абдулає Сеє. 

Згодом Міжнародний кримінальний суд засудив запроваджені США санкції проти його президента Томоко Акане та інших співробітників установи.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Марко Рубіо
Антоніу Гутерреш
Організація Об'єднаних Націй
Гаага
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки