США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане

У вівторок, 18 серпня, США запровадили санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого адвоката суду Абдулає Сеє. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо у соцмережі X, пише УНН.

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Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа внесла Акане та Сеє до санкційного списку відповідно до указу глави Білого дому, який передбачає можливість застосування обмежень проти посадовців Міжнародного кримінального суду.

Адміністрація Трампа вводить санкції проти голови МКС Томоко Акане та старшого адвоката Абдулає Сеє в рамках нашої непохитної місії щодо захисту американців від цього фіктивного суду. Вшановуючи нашу Декларацію незалежності, американців ніколи не будуть вивозити за межі країни для судового розгляду за вигадані злочини - написав Рубіо.

Томоко Акане є японською суддею та очолює Міжнародний кримінальний суд. Абдулає Сеє є старшим адвокатом суду та громадянином Сенегалу. США не є державою-учасницею МКС.

Політика Трампа щодо МКС

Нові санкції стали черговим кроком адміністрації Трампа проти Міжнародного кримінального суду. Раніше Вашингтон уже запроваджував персональні обмеження проти суддів і прокурорів МКС, зокрема через діяльність суду щодо Ізраїлю та розслідування стосовно американських військових.

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Акане також перебуває у розшуку в росії. У липні 2023 року Міністерство внутрішніх справ рф оголосило її в розшук після того, як вона була серед суддів, які підтримали видачу ордера на арешт путіна.

У червні троє суддів Міжнародного кримінального суду подали позов проти Трампа та його адміністрації через запроваджені санкції. Вони стверджують, що такі обмеження є незаконними.

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