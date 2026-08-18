США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ
Киев • УНН
США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката Абдулайе Сейе. Решение принято администрацией Трампа для защиты американцев от действий суда.
Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулайе Сеэ. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, пишет УНН.
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Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа внесла Аканэ и Сеэ в санкционный список в соответствии с указом главы Белого дома, который предусматривает возможность введения ограничений против должностных лиц Международного уголовного суда.
Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего адвоката Абдулайе Сеэ в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда. Чтя нашу Декларацию независимости, американцев никогда не будут вывозить за пределы страны для судебного разбирательства по вымышленным преступлениям
Томоко Аканэ — японская судья, возглавляющая Международный уголовный суд. Абдулайе Сеэ — старший адвокат суда и гражданин Сенегала. США не являются государством — участником МУС.
Политика Трампа в отношении МУС
Новые санкции стали очередным шагом администрации Трампа против Международного уголовного суда. Ранее Вашингтон уже вводил персональные ограничения против судей и прокуроров МУС, в частности из-за деятельности суда в отношении Израиля и расследования по делу американских военнослужащих.
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Аканэ также находится в розыске в России. В июле 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило ее в розыск после того, как она оказалась среди судей, поддержавших выдачу ордера на арест Путина.
В июне трое судей Международного уголовного суда подали иск против Трампа и его администрации из-за введенных санкций. Они утверждают, что такие ограничения являются незаконными.
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