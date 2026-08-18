Во вторник, 18 августа, США ввели санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего адвоката суда Абдулайе Сеэ. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X, пишет УНН.

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Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа внесла Аканэ и Сеэ в санкционный список в соответствии с указом главы Белого дома, который предусматривает возможность введения ограничений против должностных лиц Международного уголовного суда.

Администрация Трампа вводит санкции против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего адвоката Абдулайе Сеэ в рамках нашей непоколебимой миссии по защите американцев от этого фиктивного суда. Чтя нашу Декларацию независимости, американцев никогда не будут вывозить за пределы страны для судебного разбирательства по вымышленным преступлениям - написал Рубио.

Томоко Аканэ — японская судья, возглавляющая Международный уголовный суд. Абдулайе Сеэ — старший адвокат суда и гражданин Сенегала. США не являются государством — участником МУС.

Политика Трампа в отношении МУС

Новые санкции стали очередным шагом администрации Трампа против Международного уголовного суда. Ранее Вашингтон уже вводил персональные ограничения против судей и прокуроров МУС, в частности из-за деятельности суда в отношении Израиля и расследования по делу американских военнослужащих.

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Аканэ также находится в розыске в России. В июле 2023 года Министерство внутренних дел РФ объявило ее в розыск после того, как она оказалась среди судей, поддержавших выдачу ордера на арест Путина.

В июне трое судей Международного уголовного суда подали иск против Трампа и его администрации из-за введенных санкций. Они утверждают, что такие ограничения являются незаконными.

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