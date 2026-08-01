Трамп заявил, что кампания США против МУС направлена на защиту Нетаньяху, а не его самого

Президент США Дональд Трамп заявил, что кампания Вашингтона против Международного уголовного суда (МУС) направлена прежде всего на защиту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лиц, а не его самого. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Такое заявление Трамп сделал после того, как государственный секретарь Марко Рубио сообщил на заседании Кабинета министров в Кэмп-Дэвиде, что после начала кампании США против МУС пять стран объявили о намерении выйти из состава суда.

Нет никакой информации о том, что они преследуют меня. Это может случиться, но он не пытается меня защитить. Он пытается защитить Биби и разных других людей. Но сейчас нет никаких признаков того, что я один из них – сказал Трамп, используя прозвище Нетаньяху.

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Марко Рубио со своей стороны подчеркнул, что наибольший риск, по его мнению, существует для американских военнослужащих, которых в будущем могут попытаться привлечь к ответственности за их действия во время военных операций.

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Reuters отмечает, что Соединенные Штаты никогда не были участником Римского статута и не входят в состав МУС. В то же время суд может рассматривать преступления, совершенные гражданами стран, не являющихся его членами, если они были совершены на территории государства-участника статута.

По данным агентства, противостояние Трампа с МУС продолжается еще с его первого президентского срока, а после переизбрания в 2024 году оно усилилось на фоне выдачи судом ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в секторе Газа.

Администрация Трампа заявляет, что и впредь будет призывать другие страны выходить из состава МУС, а также будет использовать санкции и визовые ограничения в отношении суда и связанных с ним организаций. В то же время судьи МУС и американские правозащитные организации оспаривают эти меры, считая их нарушением свободы слова.

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