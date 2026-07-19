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Мэр Нью-Йорка заявил, что планирует арест Нетаньяху во время Генассамблеи ООН

Киев • УНН

 • 1786 просмотра

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани анализирует правовые механизмы для исполнения ордера МУС на арест премьер-министра Израиля. Он считает Нетаньяху военным преступником, но признает ограниченность своих полномочий.

Мэр Нью-Йорка заявил, что планирует арест Нетаньяху во время Генассамблеи ООН

Мэр Нью-Йорка Зогран Мамдани заявил, что его команда анализирует правовые механизмы, которые могли бы позволить выполнить ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его возможного визита в город на Генеральную Ассамблею ООН. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Мамдани, который ранее обещал добиваться выполнения ордера МУС, заявил в интервью The New York Times, что Нетаньяху, по его мнению, должен предстать перед судом в Гааге.

Я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен быть в Гааге. Он военный преступник, которому были предъявлены обвинения Международным уголовным судом

– сказал мэр.

По словам Мамдани, сейчас он проводит консультации с юристами городской администрации, поскольку неясно, имеет ли мэр полномочия поручить полиции Нью-Йорка задержать главу иностранного государства.

Что бы мне ни позволял закон в Нью-Йорке, мы это и будем делать, но мы не будем писать собственные законы с этой целью

– отметил он.

Возможный конфликт с позицией Вашингтона

Как отмечает The Telegraph, Нетаньяху ожидают в Нью-Йорке в конце сентября для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

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В случае попытки реализовать такие намерения Мамдани может столкнуться с позицией федеральных властей США. Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а президент Дональд Трамп ранее ввел санкции против МУС, обвинив суд в незаконных действиях в отношении США и Израиля.

Сам Нетаньяху ранее заявлял, что намерен прибыть в Нью-Йорк вопреки заявлениям мэра. На этой неделе он резко раскритиковал Мамдани, обвинив его в предвзятом отношении к Израилю и поддержке позиций, которые, по словам израильского премьера, противоречат американским ценностям.

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Степан Гафтко

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