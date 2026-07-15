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Турецкий суд выдал международный ордер на арест Нетаньяху из-за флотилии "Сумуд"

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о перехвате гуманитарной флотилии. Ему инкриминируют преступления против человечности и геноцид.

Турецкий суд выдал международный ордер на арест Нетаньяху из-за флотилии "Сумуд"

Турецкий суд выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о перехвате гуманитарной флотилии "Сумуд". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Halk TV.

Подробности

Ордера на арест Нетаньяху и других причастных к делу лиц выдал уголовный суд Стамбула. Им инкриминируют:

  • преступления против человечности;
    • геноцид;
      • незаконное лишение свободы;
        • жестокое обращение;
          • умышленное причинение телесных повреждений;
            • ограбление и захват транспортного средства.

              Контекст

              В октябре 2025 года израильский флот перехватил большую флотилию из более чем 40 судов. Она направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией - на борту одного из кораблей флотилии находилась шведская активистка Грета Тунберг.

              В ноябре того же года Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, обвинив их в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в Газе.

              Напомним

              Международный уголовный суд в 2024 году выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

              Евгений Устименко

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