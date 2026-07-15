Турецкий суд выдал международный ордер на арест Нетаньяху из-за флотилии "Сумуд"
Киев • УНН
Уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о перехвате гуманитарной флотилии. Ему инкриминируют преступления против человечности и геноцид.
Турецкий суд выдал международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о перехвате гуманитарной флотилии "Сумуд". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Halk TV.
Подробности
Ордера на арест Нетаньяху и других причастных к делу лиц выдал уголовный суд Стамбула. Им инкриминируют:
- преступления против человечности;
- геноцид;
- незаконное лишение свободы;
- жестокое обращение;
- умышленное причинение телесных повреждений;
- ограбление и захват транспортного средства.
Контекст
В октябре 2025 года израильский флот перехватил большую флотилию из более чем 40 судов. Она направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией - на борту одного из кораблей флотилии находилась шведская активистка Грета Тунберг.
В ноябре того же года Генеральная прокуратура Стамбула выдала ордера на арест 37 израильских чиновников, среди которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху, обвинив их в "геноциде" и "преступлениях против человечности" в Газе.
Напомним
Международный уголовный суд в 2024 году выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.