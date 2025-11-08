Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу
Генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, серед яких прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, звинувативши їх у "геноциді" та "злочинах проти людяності" в Газі. Про це інформує турецька державна агенція Anadolu, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ордери на арешт видано щодо ключових представників ізраїльської влади.
На запит Головної прокуратури Стамбула Міжнародний кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт 37 підозрюваних, серед яких - прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Їх звинувачують у "злочинах проти людяності" та "геноциді" через систематичні дії в секторі Газа та дії проти флотилії "Глобальний Сумуд"
У заяві, оприлюдненій Генпрокуратурою Стамбула, йдеться про те, що внаслідок геноциду та злочинів проти людяності, які систематично здійснює держава Ізраїль у секторі Газа, загинули тисячі людей, зокрема жінки й діти, ще тисячі отримали поранення, а житлові райони стали непридатними для проживання.
Серед них прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір, командувач Військово-морськими силами віце-адмірал Давид Саар Салама і низка інших чиновників.
"У світлі отриманих доказів було встановлено, що посадові особи Ізраїлю несуть кримінальну відповідальність", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо
У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлою Біньяміна Нетаньяху. Його, а також колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, звинувачують у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року - дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.
