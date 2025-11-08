ukenru
7 листопада, 17:00 • 31850 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 39587 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
7 листопада, 15:32 • 45866 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
7 листопада, 14:58 • 45440 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
7 листопада, 13:59 • 41282 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22500 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
7 листопада, 09:48 • 54557 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
7 листопада, 09:46 • 37470 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
7 листопада, 07:19 • 39936 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30650 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Публікації
Ексклюзиви
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 31245 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, серед яких прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, звинувативши їх у «геноциді» та «злочинах проти людяності» в Газі. Серед обвинувачених також міністр оборони Ісраель Кац та міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір.

Туреччина видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, включаючи Нетаньягу

Генеральна прокуратура Стамбула видала ордери на арешт 37 ізраїльських чиновників, серед яких прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, звинувативши їх у "геноциді" та "злочинах проти людяності" в Газі. Про це інформує турецька державна агенція Anadolu, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що ордери на арешт видано щодо ключових представників ізраїльської влади.

На запит Головної прокуратури Стамбула Міжнародний кримінальний суд Стамбула видав ордери на арешт 37 підозрюваних, серед яких - прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Їх звинувачують у "злочинах проти людяності" та "геноциді" через систематичні дії в секторі Газа та дії проти флотилії "Глобальний Сумуд"

- пише інформагенція.

У заяві, оприлюдненій Генпрокуратурою Стамбула, йдеться про те, що внаслідок геноциду та злочинів проти людяності, які систематично здійснює держава Ізраїль у секторі Газа, загинули тисячі людей, зокрема жінки й діти, ще тисячі отримали поранення, а житлові райони стали непридатними для проживання.

Серед них прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Еяль Замір, командувач Військово-морськими силами віце-адмірал Давид Саар Салама і низка інших чиновників.

"У світлі отриманих доказів було встановлено, що посадові особи Ізраїлю несуть кримінальну відповідальність", - додали  в прокуратурі.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлою Біньяміна Нетаньяху. Його, а також колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, звинувачують у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року - дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.  

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Йоав Ґалант
Стамбул
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа