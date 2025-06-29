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Трамп розкритикував судовий процес над Нетаньяху та назвав прем'єра Ізраїлю "героєм війни"

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Дональд Трамп розкритикував судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, назвавши його "героєм війни" та порівнявши судову справу з політичним переслідуванням. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху у листопаді 2024 року за воєнні злочини.

Трамп розкритикував судовий процес над Нетаньяху та назвав прем'єра Ізраїлю "героєм війни"

Президент США Дональд Трамп розкритикував судовий процес над прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що Нетаньяху є "героєм війни".

Це жахливо, що вони роблять в Ізраїлі з Бібі Нетаньяху. Він герой війни і прем'єр-міністр, який чудово працював з Сполученими Штатами, щоб досягти великого успіху в ліквідації небезпечної ядерної загрози в Ір

- підкреслив глава Білого дому.

За його словами, керівник ізраїльського уряду зараз перебуває у процесі переговорів з ХАМАС, які включатимуть повернення заручників.

Чи можливо, що прем'єр-міністр Ізраїлю може бути змушений сидіти в залі суду цілий день за ніщо (сигари, лялька Багза Бані тощо). Це політичне переслідування, дуже схоже на те переслідування, яке я змушений був витримати. Ця кривда "правосуддя" заважатиме переговорам як з Іраном, так і з ХАМАС

- написав Трамп.

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Він назвав "безумством" судовий процес над Нетаньяху з боку "неконтрольованих прокурорів".

"Сполучені Штати Америки витрачають мільярди доларів на рік, набагато більше, ніж на будь-яку іншу країну, захищаючи та підтримуючи Ізраїль. Ми не будемо це терпіти. Ми тільки що здобули велику перемогу з прем'єр-міністром Бібі Нетаньяху на чолі – і це сильно псує нашу перемогу. Залишт е Бібі у спокої, на нього чекає велика робота!" - додав Трамп.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлою Біньяміна Нетаньяху. Його, а також колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, звинувачують у скоєнні злочинів проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року - дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
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Беньямін Нетаньягу
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