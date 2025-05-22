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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Трамп і Нетаньяху обговорили вбивство співробітників посольства Ізраїлю та переговори з Іраном

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

Президент США і прем'єр-міністр Ізраїлю провели телефонну розмову, в якій обговорили трагічну стрілянину у Вашингтоні та майбутні переговори щодо ядерної програми Ірану. Трамп засудив антисемітизм.

Трамп і Нетаньяху обговорили вбивство співробітників посольства Ізраїлю та переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп у четвер розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомив Білий дім, і два лідери обговорили вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні та майбутні ядерні переговори з Іраном у Римі, передає УНН з посиланням на CNN.

"У них була продуктивна бесіда. Вони обговорили багато чого, включаючи, звичайно, трагічну стрілянину, яка сталася тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, вчора ввечері. Але вони також говорили про потенційну угоду з Іраном, яка, на думку президента, рухається у правильному напрямку", — заявила прессекретар Білого дому Каролін Лівітт під час пресконференції.

Трамп відреагував на новину про стрілянину, написавши на своїй платформі Truth Social у четвер вранці: "Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, засновані, очевидно, на антисемітизмі, повинні припинитися ЗАРАЗ! Ненависті та радикалізму немає місця в США".

Лівітт відмовилася надати додаткові подробиці обговорення майбутніх переговорів з Іраном.

"І як сказав мені президент, і він сказав усім вам, ця угода з Іраном може закінчитися двома способами: вона може закінчитися дуже позитивним дипломатичним рішенням або вона може закінчитися дуже негативною ситуацією для Ірану. Ось чому ці переговори відбудуться наприкінці цього тижня", — сказала вона.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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