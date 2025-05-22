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Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
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У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю: підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Двох співробітників посольства Ізраїлю застрелили у Вашингтоні, коли вони виходили з музею. Затриманий підозрюваний вигукував гасла на підтримку Палестини.

У Вашингтоні застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю: підозрюваного затримали

Двоє співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні були застрелені в середу ввечері, коли виходили з події в музеї Capital Jewish Museum, і підозрюваний кричав: "Вільна, вільна Палестина" після його арешту, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Двоє жертв, чоловік і жінка, залишали захід у Capital Jewish Museum, коли підозрюваний підійшов до групи з чотирьох людей і відкрив вогонь, повідомила на пресконференції очільниця столичної поліції Памела Сміт.

Підозрюваний, ідентифікований як 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго, був помічений, коли крокував біля музею перед стріляниною, зайшов до музею після стрілянини, та був затриманий охороною, сказала Сміт.

Коли його взяли під варту, підозрюваний почав скандувати: "Вільна, вільна Палестина", сказала Сміт.

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер сказав, що двоє вбитих були молодою парою, яка збиралася заручитися, сказавши, що чоловік придбав каблучку цього тижня з наміром зробити пропозицію наступного тижня в Єрусалимі.

Генеральний прокурор США Пем Бонді повідомила, що вона була на місці події разом із колишнім суддею Жанін Пірро, яка працює прокурором США у Вашингтоні та чий офіс буде переслідувати справу.

"Ці жахливі вбивства в окрузі Колумбія, засновані, очевидно, на антисемітизмі, повинні припинитися зараз! - написав президент США Дональд Трамп у соціальних мережах у четвер. - Ненависті та радикалізму немає місця у США. Співчуття сім'ям жертв. Так сумно, що такі речі можуть відбуватися! Хай благословить вас усіх Бог!"

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог сказав, що він "спустошений" сценами у Вашингтоні.

Не відразу було зрозуміло, чи є у Родрігеса адвокат, який міг би коментувати від його імені.

Впливовий панарабський супутниковий телеканал Al Jazeera оприлюднив запис, схожий на запис з мобільного телефону, на якому передбачуваного нападника, одягненого в піджак і брюки, відтягують після стрілянини з руками за спиною.

Доповнення

Стрілянина сталася в той момент, коли Ізраїль розпочав нову кампанію проти ХАМАС у секторі Газа у війні, яка розпалила напруженість на Близькому Сході. Війна почалася з того, що 7 жовтня 2023 року палестинське бойове угруповання ХАМАС вийшло з Гази, щоб убити 1200 людей і забрати близько 250 заручників назад у прибережний анклав.

Ізраїль розпочав нову наземну операцію у Газі: що відомо18.05.25, 21:14 • 4588 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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