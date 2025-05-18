Ізраїль розпочав нову наземну операцію у Газі: що відомо

Армія оборони Ізраїлю (АОІ) розпочала нову наземну операцію в кількох районах сектора Газа. Про це йдеться у заяві АОІ, повідомляє УНН.

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Зазначається, що військові дії проходять у рамках початку операції "Колісниці Гедеона".

За останні 24 години сили АОІ в Південному командуванні, як регулярні, так і резервні, почали широку наземну операцію по всій північній і південній частині сектора Газа в рамках початку операції "Колісниці Гедеона" - йдеться у статті.

Вказується, що ВПС Ізраєлю завдали "початковий удар", під час якого атакували понад 670 об'єктів терористичної організації ХАМАС по всьому сектору Газа, щоб зірвати підготовку противника та допомогти наземній операції. Серед об'єктів, підданих атаці, були склади зброї, терористи, підземний маршрут та пускові установки протитанкових ракет.

"Наразі сили знищили десятки терористів, знищили терористичну інфраструктуру над і під землею, а зараз окупували контрольовані території в секторі Газа", - розповіли в АОІ.

Нагадаємо

Напередодні Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.

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