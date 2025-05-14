ХАМАС використовує лікарні? Ізраїль атакував лікарню в Газі: десятки загиблих

Армія Ізраїлю атакувала Європейську лікарню в Секторі Газа. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

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За даними палестинської адміністрації Сектору Гази, внаслідок атаки загинуло понад 28 людей. Однак особи деяких жертв не вдалось встановити, адже тіла людей були розкидані по території лікарні через інтенсивні бомбардування з боку Ізраїлю.

Тим часом пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ціллю для удару були бойовики з угруповання ХАМАС, які, ймовірно, базувалися в підземному командному центрі під будівлею.

ХАМАС продовжує використовувати лікарні в секторі Гази в терористичних цілях, цинічно і жорстоко експлуатуючи цивільне населення в лікарні та навколо неї – заявили в ЦАХАЛ.

Також стало відомо, що ймовірною ціллю міг бути лідер угруповання ХАМАС у секторі Гази Мухаммед Сінвар — молодший брат колишнього лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, який загинув в жовтні 2024 року внаслідок операції ізраїльських військових. Про це повідомляє Times of Israel.

Нагадаємо

Як повідомляв AP, Ізраїль схвалив план захоплення Гази та перебування там протягом невизначеного періоду. Це призведе до витіснення сотень тисяч палестинців на південь.