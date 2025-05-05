Ізраїль планує захопити всю Газу за новим планом - AP

Ізраїль схвалив у понеділок плани щодо захоплення всього сектору Гази та перебування на цій території протягом невизначеного періоду часу, з посиланням на двох ізраїльських чиновників повідомляє AP, вказуючи, що такий крок у разі його реалізації значно розширить операції Ізраїлю на цій території, пише УНН.

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Кабінет міністрів Ізраїлю, як вказано, схвалив план на ранньому ранковому голосуванні через кілька годин після того, як ізраїльський військовий начальник заявив, що армія призиває десятки тисяч резервістів.

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

Новий план, який, за словами чиновників, покликаний допомогти Ізраїлю досягти своїх військових цілей - перемогти ХАМАС і звільнити заручників, які утримуються в Газі, також витіснить сотні тисяч палестинців у південну частину Гази, що, ймовірно, посилить і так страшну гуманітарну кризу, пише видання.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що план включав "захоплення смуги і утримання територій". План також має на меті перешкодити угрупованню ХАМАС розповсюджувати гуманітарну допомогу, що, на думку Ізраїлю, зміцнює правління угруповання в Газі. За словами офіційних осіб, план також передбачав потужні удари по цілях ХАМАС.

Офіційні особи заявили, що Ізраїль спілкувався з декількома країнами щодо плану президента США Дональда Трампа захопити Газу та переселити її населення в рамках того, що Ізраїль назвав "добровільною еміграцією", але це викликало засудження з боку союзників Ізраїлю в Європі та арабському світі, пише видання.

Один із чиновників сказав, що план реалізовуватимуть поступово.