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Ізраїль планує захопити всю Газу за новим планом - AP

Київ • УНН

 • 5142 перегляди

Ізраїль схвалив план захоплення Гази та перебування там протягом невизначеного періоду. Це призведе до витіснення сотень тисяч палестинців на південь.

Ізраїль планує захопити всю Газу за новим планом - AP

Ізраїль схвалив у понеділок плани щодо захоплення всього сектору Гази та перебування на цій території протягом невизначеного періоду часу, з посиланням на двох ізраїльських чиновників повідомляє AP, вказуючи, що такий крок у разі його реалізації значно розширить операції Ізраїлю на цій території, пише УНН.

Деталі

Кабінет міністрів Ізраїлю, як вказано, схвалив план на ранньому ранковому голосуванні через кілька годин після того, як ізраїльський військовий начальник заявив, що армія призиває десятки тисяч резервістів.

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP05.05.25, 10:29 • 26263 перегляди

Новий план, який, за словами чиновників, покликаний допомогти Ізраїлю досягти своїх військових цілей - перемогти ХАМАС і звільнити заручників, які утримуються в Газі, також витіснить сотні тисяч палестинців у південну частину Гази, що, ймовірно, посилить і так страшну гуманітарну кризу, пише видання.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що план включав "захоплення смуги і утримання територій". План також має на меті перешкодити угрупованню ХАМАС розповсюджувати гуманітарну допомогу, що, на думку Ізраїлю, зміцнює правління угруповання в Газі. За словами офіційних осіб, план також передбачав потужні удари по цілях ХАМАС.

Офіційні особи заявили, що Ізраїль спілкувався з декількома країнами щодо плану президента США Дональда Трампа захопити Газу та переселити її населення в рамках того, що Ізраїль назвав "добровільною еміграцією", але це викликало засудження з боку союзників Ізраїлю в Європі та арабському світі, пише видання.

Один із чиновників сказав, що план реалізовуватимуть поступово.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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