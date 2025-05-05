Израиль планирует захватить всю Газу по новому плану - AP

Израиль одобрил в понедельник планы по захвату всего сектора Газа и пребыванию на этой территории в течение неопределенного периода времени, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщает AP, указывая, что такой шаг в случае его реализации значительно расширит операции Израиля на этой территории, пишет УНН.

Детали

Кабинет министров Израиля, как указано, одобрил план на раннем утреннем голосовании через несколько часов после того, как израильский военный начальник заявил, что армия призывает десятки тысяч резервистов.

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов - AP

Новый план, который, по словам чиновников, призван помочь Израилю достичь своих военных целей - победить ХАМАС и освободить заложников, удерживаемых в Газе, также вытеснит сотни тысяч палестинцев в южную часть Газы, что, вероятно, усугубит и без того страшный гуманитарный кризис, пишет издание.

Израильские официальные лица заявили, что план включал "захват полосы и удержание территорий". План также направлен на то, чтобы помешать группировке ХАМАС распространять гуманитарную помощь, что, по мнению Израиля, укрепляет правление группировки в Газе. По словам официальных лиц, план также предусматривал мощные удары по целям ХАМАС.

Официальные лица заявили, что Израиль общался с несколькими странами по поводу плана президента США Дональда Трампа захватить Газу и переселить ее население в рамках того, что Израиль назвал "добровольной эмиграцией", но это вызвало осуждение со стороны союзников Израиля в Европе и арабском мире, пишет издание.

Один из чиновников сказал, что план будут реализовывать постепенно.