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В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов

Киев • УНН

 • 7824 просмотра

Правительство Израиля согласовало план по усилению военной операции в Газе. Также планируется мобилизация десятков тысяч резервистов.

В Израиле согласовали активизацию боевых действий против ХАМАС и мобилизацию резервистов

Израильские министры в понедельник согласились активизировать войну против ХАМАС в секторе Газа, с планами захватить больше территории в осажденном палестинском анклаве и призвать десятки тысяч солдат резерва, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

По словам израильских чиновников, этот план будет реализовываться постепенно. Кроме того, он может ознаменовать значительную эскалацию боевых действий в Газе, которые возобновились в середине марта после того, как Израиль и ХАМАС не смогли договориться о продлении 8-недельного перемирия.

В воскресенье начальник военного штаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что армия призывает десятки тысяч солдат запаса. Также он сказал, что Израиль будет "действовать в дополнительных районах" в Газе и продолжит наносить удары по инфраструктуре боевиков.

Израиль уже контролирует примерно половину территории Газы, включая буферную зону вдоль границы с Израилем, а также три коридора, пролегающие с востока на запад вдоль полосы. Это привело к тому, что уставшие от войны палестинцы оказались на клочке земли, который постоянно уменьшается, на опустошенной территории, отмечает издание.

Ситуация в секторе Газа

В течение нескольких недель Израиль пытается усилить давление на террористическую группировку ХАМАС, чтобы побудить его к большей гибкости в переговорах. В начале марта Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу. Этот запрет продолжается до сих пор, и он погрузил территорию с населением 2,3 миллиона человек в наихудший гуманитарный кризис за все время войны, пишет издание. Голод стал широко распространенным, а дефицит продуктов привел к мародерству, указывает издание.

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18 марта Израиль возобновил удары по этой территории, в результате чего за прошедшие недели, как сообщает издание, погибло более 2600 человек, многие из которых, по данным местных чиновников здравоохранения, женщины и дети.

Предыдущее прекращение огня должно было привести стороны к переговорам по завершению войны, но эта конечная цель неоднократно становилась камнем преткновения в переговорах между Израилем и ХАМАС. Израиль заявляет, что не согласится прекратить войну до тех пор, пока ХАМАС не будет разгромлен. ХАМАС, тем временем, требует заключения соглашения, которое положит конец войне.

С чего начался конфликт

Война в секторе Газа началась, когда боевики ХАМАС напали на юг Израиля, убив 1200 человек и взяв около 250 заложников. Израиль заявляет, что в Газе остаются 59 заложников, хотя около 35 считаются погибшими.

По данным палестинских чиновников от здравоохранения, которые не делают разницы между комбатантами и гражданским населением, в результате наступления Израиля в Газе погибло более 52 000 человек, многие из которых - женщины и дети.

Боевые действия привели к перемещению более 90% населения Газы, часто многократному, и сделали анклав, как пишет издание, непригодным для жизни.

Дополнения

Переговоры о прекращении огня в Газе, состоявшиеся в Каире, на пороге "значительного прорыва", сообщало в конце апреля Reuters со ссылкой на "два источника в египетских службах безопасности". Отмечается, что существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня в анклаве, при этом некоторые спорные вопросы остаются.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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