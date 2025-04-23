Системы ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена

Израиль перехватил ракету, запущенную из Йемена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду утром на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, которые впоследствии оказались следствием очередной ракетной атаки с территории Йемена.

По предварительным данным израильских военных, угрозу удалось нейтрализовать. Следовательно, ракету перехватили системы противовоздушной обороны.

Сообщений о жертвах или разрушениях нет, службы экстренной помощи не зафиксировали обращений, связанных с возможным падением обломков.

Ответственность за запуск, вероятно, несет йеменская повстанческая группировка, которая в течение последних месяцев неоднократно атаковала израильскую территорию. Группа, контролирующая крупные районы Йемена, осуществляет подобные действия на фоне продолжающегося конфликта в Секторе Газа, позиционируя себя как союзника палестинцев в противостоянии с Израилем.

Израильские военные рассматривают этот инцидент как очередную попытку расширить фронт в регионе.

Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа