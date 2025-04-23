Системы ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена
Киев • УНН
Утром в среду на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги из-за ракетной атаки из Йемена. Ракета была перехвачена, жертв и разрушений нет.
Израиль перехватил ракету, запущенную из Йемена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В среду утром на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, которые впоследствии оказались следствием очередной ракетной атаки с территории Йемена.
По предварительным данным израильских военных, угрозу удалось нейтрализовать. Следовательно, ракету перехватили системы противовоздушной обороны.
Сообщений о жертвах или разрушениях нет, службы экстренной помощи не зафиксировали обращений, связанных с возможным падением обломков.
Ответственность за запуск, вероятно, несет йеменская повстанческая группировка, которая в течение последних месяцев неоднократно атаковала израильскую территорию. Группа, контролирующая крупные районы Йемена, осуществляет подобные действия на фоне продолжающегося конфликта в Секторе Газа, позиционируя себя как союзника палестинцев в противостоянии с Израилем.
Израильские военные рассматривают этот инцидент как очередную попытку расширить фронт в регионе.
Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19747 просмотров