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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Системы ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Утром в среду на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги из-за ракетной атаки из Йемена. Ракета была перехвачена, жертв и разрушений нет.

Системы ПВО Израиля перехватили ракету, запущенную с территории Йемена

Израиль перехватил ракету, запущенную из Йемена. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В среду утром на юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, которые впоследствии оказались следствием очередной ракетной атаки с территории Йемена.

По предварительным данным израильских военных, угрозу удалось нейтрализовать. Следовательно, ракету перехватили системы противовоздушной обороны.

Сообщений о жертвах или разрушениях нет, службы экстренной помощи не зафиксировали обращений, связанных с возможным падением обломков.

Ответственность за запуск, вероятно, несет йеменская повстанческая группировка, которая в течение последних месяцев неоднократно атаковала израильскую территорию. Группа, контролирующая крупные районы Йемена, осуществляет подобные действия на фоне продолжающегося конфликта в Секторе Газа, позиционируя себя как союзника палестинцев в противостоянии с Израилем.

Израильские военные рассматривают этот инцидент как очередную попытку расширить фронт в регионе.

Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19747 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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