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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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MIM-104 Patriot

Системи ППО Ізраїлю перехопили ракету, запущену з території Ємену

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Вранці середи на півдні Ізраїлю пролунали сигнали повітряної тривоги через ракетну атаку з Ємену. Ракета була перехоплена, жертв та руйнувань немає.

Системи ППО Ізраїлю перехопили ракету, запущену з території Ємену

Ізраїль перехопив ракету, запущену з Ємену. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У середу вранці на півдні Ізраїлю пролунали сигнали повітряної тривоги, які згодом виявилися наслідком чергової ракетної атаки з території Ємену.

За попередніми даними ізраїльських військових, загрозу вдалося нейтралізувати. Відтак, ракету перехопили системи протиповітряної оборони.

Повідомлень про жертви або руйнування немає, служби екстреної допомоги не зафіксували звернень, пов’язаних із можливим падінням уламків.

Відповідальність за запуск, ймовірно, несе єменське повстанське угруповання, яке протягом останніх місяців неодноразово атакувало ізраїльську територію. Група, що контролює великі райони Ємену, здійснює подібні дії на тлі триваючого конфлікту в Секторі Гази, позиціонуючи себе як союзника палестинців у протистоянні з Ізраїлем.

Ізраїльські військові розглядають цей інцидент як чергову спробу розширити фронт у регіоні.

Хусити і ХАМАС атакували Ізраїль ракетами з Ємену та сектора Газа25.03.25, 01:56 • 19747 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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