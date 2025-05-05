В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів

Ізраїльські міністри в понеділок погодилися активізувати війну проти ХАМАС в секторі Газа, з планами захопити більше території в обложеному палестинському анклаві та призвати десятки тисяч солдатів резерву, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

За словами ізраїльських посадовців, цей план буде реалізовуватися поступово. Окрім того, він може ознаменувати значну ескалацію бойових дій в Газі, які відновилися в середині березня після того, як Ізраїль і ХАМАС не змогли домовитися про продовження 8-тижневого перемир'я.

У неділю начальник військового штабу Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що армія призиває десятки тисяч солдатів запасу. Також він сказав, що Ізраїль буде "діяти в додаткових районах" в Газі і продовжить завдавати удари по інфраструктурі бойовиків.

Ізраїль вже контролює приблизно половину території Гази, включаючи буферну зону вздовж кордону з Ізраїлем, а також три коридори, що пролягають зі сходу на захід уздовж смуги. Це призвело до того, що втомлені війною палестинці опинилися на клаптику землі, який постійно зменшується, на спустошеній території, зазначає видання.

Ситуація в секторі Газа

Протягом декількох тижнів Ізраїль намагається посилити тиск на терористичне угруповання ХАМАС, щоб спонукати його до більшої гнучкості в переговорах. На початку березня Ізраїль припинив ввезення гуманітарної допомоги до Гази. Ця заборона триває досі, і вона занурила територію з населенням 2,3 мільйона осіб у найгіршу гуманітарну кризу за весь час війни, пише видання. Голод став широко розповсюдженим, а дефіцит продуктів призвів до мародерства, вказує видання.

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18 березня Ізраїль відновив удари по цій території, внаслідок чого за минулі тижні, як повідомляє видання, загинуло понад 2600 осіб, багато з яких, за даними місцевих чиновників охорони здоров'я, жінки і діти.

Попереднє припинення вогню повинно було привести сторони до переговорів щодо завершення війни, але ця кінцева мета неодноразово ставала каменем спотикання в переговорах між Ізраїлем і ХАМАС. Ізраїль заявляє, що не погодиться припинити війну доти, доки ХАМАС не буде розгромлений. ХАМАС, тим часом, вимагає укладення угоди, яка покладе край війні.

З чого почався конфлікт

Війна в секторі Гази почалася, коли бойовики ХАМАС напали на південь Ізраїлю, вбивши 1200 людей і взявши близько 250 заручників. Ізраїль заявляє, що в Газі залишаються 59 заручників, хоча близько 35 вважаються загиблими.

За даними палестинських чиновників від охорони здоров'я, які не роблять різниці між комбатантами і цивільним населенням, у результаті наступу Ізраїлю в Газі загинуло понад 52 000 людей, багато з яких - жінки і діти.

Бойові дії призвели до переміщення понад 90% населення Гази, часто багаторазового, і зробили анклав, як пише видання, непридатним для життя.

Доповнення

Переговори про припинення вогню в Газі, що відбулися в Каїрі, на порозі "значного прориву", повідомляло наприкінці квітня Reuters із посиланням на "два джерела в єгипетських службах безпеки". Зазначається, що існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню в анклаві, при цьому деякі спірні питання залишаються.

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