Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про мир - Reuters
Київ • УНН
У Каїрі переговори про припинення вогню в Газі на порозі значного прориву. Існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню, але спірні питання залишаються.
Переговори про припинення вогню в Газі, що відбулися в Каїрі, на порозі "значного прориву". Про це повідомляє Reuters із посиланням на "два джерела в єгипетських службах безпеки", інформує УНН.
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Зазначається, що існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню в анклаві, при цьому деякі спірні питання залишаються.
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Як відомо, глава єгипетської розвідки генерал Хасан Махмуд Рашад збирається зустрітися з ізраїльською делегацією на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером у Каїрі.
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Автори додають, що прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що бойовики готові повернути всіх ізраїльських заручників, якщо Ізраїль припинить війну в Газі. При цьому Ізраїль хоче, щоб ХАМАС звільнив решту заручників, не пропонуючи чіткого бачення припинення війни.
Нагадаємо
Ізраїльська делегація у неділю ввечері прибула до столиці Єгипту, щоб провести перемовини з посередниками щодо можливої домовленості про припинення вогню з ХАМАС. У понеділок делегація зустрілася з високопоставленими єгипетськими чиновниками, посередники висунули пропозицію про довгострокове перемир'я.
Раніше представник ХАМАС заявляв, що вони хочуть всеосяжної угоди про припинення війни в секторі Гази та обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, які перебувають у в’язниці в Ізраїлі.
ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters18.04.25, 11:55 • 8883 перегляди