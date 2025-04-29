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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 11183 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про мир - Reuters

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У Каїрі переговори про припинення вогню в Газі на порозі значного прориву. Існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню, але спірні питання залишаються.

Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди про мир - Reuters

Переговори про припинення вогню в Газі, що відбулися в Каїрі, на порозі "значного прориву". Про це повідомляє Reuters із посиланням на "два джерела в єгипетських службах безпеки", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що існує консенсус щодо довгострокового припинення вогню в анклаві, при цьому деякі спірні питання залишаються.

ХАМАС неодноразово заявляв, що не бажає складати зброю, що є ключовою вимогою Ізраїлю

- йдеться у статті.

Як відомо, глава єгипетської розвідки генерал Хасан Махмуд Рашад збирається зустрітися з ізраїльською делегацією на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером у Каїрі.

Медіа-радник керівництва ХАМАСу Тахер Аль-Ноно заявив, ... що угруповання відкрите до багаторічного перемир’я з Ізраїлем у Газі

- повідомляє видання.

В Ізраїлі сотні відставних офіцерів та резервістів ВПС закликали уряд піти на угоду з ХАМАС для повернення заручників 10.04.25, 19:48 • 13459 переглядiв

Автори додають, що прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що бойовики готові повернути всіх ізраїльських заручників, якщо Ізраїль припинить війну в Газі. При цьому Ізраїль хоче, щоб ХАМАС звільнив решту заручників, не пропонуючи чіткого бачення припинення війни.

Нагадаємо

Ізраїльська делегація у неділю ввечері прибула до столиці Єгипту, щоб провести перемовини з посередниками щодо можливої домовленості про припинення вогню з ХАМАС. У понеділок делегація зустрілася з високопоставленими єгипетськими чиновниками, посередники висунули пропозицію про довгострокове перемир'я.

Раніше представник ХАМАС заявляв, що вони хочуть всеосяжної угоди про припинення війни в секторі Гази та обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, які перебувають у в’язниці в Ізраїлі.

ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters18.04.25, 11:55 • 8883 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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