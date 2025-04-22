Ізраїльська делегація прибула до Каїра для перемовин про припинення вогню в Газі: що відомо
Київ • УНН
Ізраїльська делегація прибула до Єгипту для переговорів щодо припинення вогню з ХАМАС. Обговорюється довгострокове перемир'я, обмін заручниками та виведення військ Ізраїлю з Гази.
Ізраїльська делегація у неділю ввечері прибула до столиці Єгипту, щоб провести перемовини з посередниками щодо можливої домовленості про припинення вогню з ХАМАС. Про це інформує The Times of Israel, пише УНН.
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За даними катарської газети Al-Araby Al-Jadeed, у понеділок делегація зустрілася з високопоставленими єгипетськими чиновниками, а BBC повідомила, що посередники висунули пропозицію про довгострокове перемир'я.
Як вказано, Єгипет і Катар пропонують припинення вогню терміном на п'ять-сім років, офіційне закінчення війни, повне виведення військ Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази та звільнення "всіх ізраїльських заручників в обмін на палестинських ув'язнених, які утримуються в ізраїльських в'язницях", що, як зазначається, підтверджує повідомлення Times of Israel про всеосяжну угоду, до якої прагне ХАМАС.
У повідомленні BBC, у якому цитується високопоставлений палестинський чиновник, не йдеться про те, чи звільнять заручників, які залишилися, але не є громадянами Ізраїлю, - двоє з яких таєць і непалець, а також тіла двох тайців і громадянина Танзанії.
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Тим часом військова операція Ізраїлю в секторі Гази триває: контрольоване ХАМАС агентство цивільної оборони заявило, що внаслідок нових авіаударів по території загинуло семеро людей.
"Окупація завдала жорстоких авіаударів по місту Газа і містам Бейт-Лахія, Бейт-Ханун і Хан-Юніс, унаслідок чого загинуло сім мирних жителів", - заявив у вівторок агентству AFP представник цивільної оборони Махмуд Бассал. У своїх даних про втрати ХАМАС, як зауважується, постійно плутає мирних жителів із бойовиками-терористами.
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Ізраїль не коментує окремі удари, але заявляє, що прагне звести до мінімуму жертви серед цивільного населення, і наголошує, що ХАМАС використовує мирних жителів Гази як живий щит, ведучи бойові дії з цивільних районів, включно з будинками, лікарнями, школами та мечетями.
У понеділок міністр фінансів країни Бецалель Смотрич розкритикував нинішнє ведення війни, заявивши, що якщо бойові дії не загострюватимуться, то нинішній уряд "не матиме жодних виправдань для свого існування".
Нагадаємо
Раніше представник ХАМАС заявляв, що вони хочуть всеосяжної угоди про припинення війни в секторі Гази та обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, які перебувають у в’язниці в Ізраїлі.