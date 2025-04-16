Ізраїль планує утримувати війська на 30% території сектора Гази після завершення бойових дій

Ізраїль планує утримувати війська на значній частині сектора Газа після завершення бойових дій. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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У середу Армія оборони Ізраїлю заявила про створення так званого оперативного поясу безпеки, що охоплюватиме близько 30% території сектора. Саме в цих районах планується довготривала присутність військових.

Згідно з інформацією армії, в межах нових операцій на півдні Гази ізраїльські сили прорвалися між містами Рафах і Хан-Юніс, створивши новий сухопутний коридор.

Міністр оборони Ісраель Кац зазначив, що такі заходи є необхідними для запобігання подальшим атакам з боку ХАМАС та інших бойових формувань, які діють у регіоні. За його словами, ізраїльські війська залишатимуться в новостворених буферних зонах і після завершення війни, щоб гарантувати безпеку ізраїльських міст поблизу кордону з Газою.

Між тим, за підрахунками ООН, наразі понад дві третини території сектора охоплені наказами про евакуацію населення через активні бойові дії або загрозу обстрілів.

Нагадаємо

ХАМАС наразі розглядає нову ізраїльську ініціативу щодо припинення вогню, яка передбачає повне роззброєння угруповання. Утім, представники організації стверджують, що цей план порушує безліч "червоних ліній".

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