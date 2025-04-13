Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив щодо подальших дій проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Каца, якщо бойовики не погодяться на запропоновану угоду щодо звільнення заручників, ізраїльські військові операції набудуть ще більшого масштабу.

Головна мета - чинити сильний тиск на ХАМАС, щоб вони повернулися до рамок звільнення заручників. Поки ХАМАС буде наполягати на своїй відмові, активність ЦАХАЛу буде посилюватися