Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив щодо подальших дій проти угруповання ХАМАС у секторі Гази. Про це повідомляє The Times of Israel, передає УНН.
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За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Каца, якщо бойовики не погодяться на запропоновану угоду щодо звільнення заручників, ізраїльські військові операції набудуть ще більшого масштабу.
Головна мета - чинити сильний тиск на ХАМАС, щоб вони повернулися до рамок звільнення заручників. Поки ХАМАС буде наполягати на своїй відмові, активність ЦАХАЛу буде посилюватися
Очільник оборонного відомства підкреслив, що вже нині значна частина цивільного населення залишила південні райони анклаву, а частина територій Гази фактично перетворена на зони безпеки під контролем ізраїльської армії.
Сотні тисяч [палестинських] жителів уже евакуювалися, і десятки відсотків території Гази стали частиною зон безпеки Ізраїлю
Нагадаємо
Гуманітарна ситуація в Газі залишається напруженою, а міжнародна спільнота закликає до стриманості й захисту цивільного населення.
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