Израиль усилит операции в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения

Министр обороны Израиля Йоав Кац заявил о дальнейших действиях против группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

По словам министра обороны Израиля Йоава Каца, если боевики не согласятся на предложенное соглашение об освобождении заложников, израильские военные операции приобретут еще больший масштаб.

Главная цель – оказать сильное давление на ХАМАС, чтобы они вернулись к рамкам освобождения заложников. Пока ХАМАС будет настаивать на своем отказе, активность ЦАХАЛа будет усиливаться