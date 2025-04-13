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Израиль усилит операции в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

Министр обороны Израиля Йоав Кац заявил, что ЦАХАЛ усилит давление на ХАМАС, если боевики не согласятся на освобождение заложников. Значительная часть Газы уже стала зоной безопасности Израиля.

Израиль усилит операции в Газе в случае отказа ХАМАС от соглашения

Министр обороны Израиля Йоав Кац заявил о дальнейших действиях против группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

По словам министра обороны Израиля Йоава Каца, если боевики не согласятся на предложенное соглашение об освобождении заложников, израильские военные операции приобретут еще больший масштаб.

Главная цель – оказать сильное давление на ХАМАС, чтобы они вернулись к рамкам освобождения заложников. Пока ХАМАС будет настаивать на своем отказе, активность ЦАХАЛа будет усиливаться

- сказал министр обороны Израиля.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что уже сейчас значительная часть гражданского населения покинула южные районы анклава, а часть территорий Газы фактически превращена в зоны безопасности под контролем израильской армии.

Сотни тысяч [палестинских] жителей уже эвакуировались, и десятки процентов территории Газы стали частью зон безопасности Израиля

- добавил Йоав Кац.

Напомним

Гуманитарная ситуация в Газе остается напряженной, а международное сообщество призывает к сдержанности и защите гражданского населения.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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