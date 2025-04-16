Израиль планирует удерживать войска на 30% территории сектора Газа после завершения боевых действий

Израиль планирует удерживать войска на значительной части сектора Газа после завершения боевых действий. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

В среду Армия обороны Израиля заявила о создании так называемого оперативного пояса безопасности, который будет охватывать около 30% территории сектора. Именно в этих районах планируется долговременное присутствие военных.

Согласно информации армии, в рамках новых операций на юге Газы израильские силы прорвались между городами Рафах и Хан-Юнис, создав новый сухопутный коридор.

Министр обороны Исраэль Кац отметил, что такие меры необходимы для предотвращения дальнейших атак со стороны ХАМАС и других боевых формирований, действующих в регионе. По его словам, израильские войска будут оставаться в новосозданных буферных зонах и после завершения войны, чтобы гарантировать безопасность израильских городов вблизи границы с Газой.

Между тем, по подсчетам ООН, в настоящее время более двух третей территории сектора охвачены приказами об эвакуации населения из-за активных боевых действий или угрозы обстрелов.

Напомним

ХАМАС сейчас рассматривает новую израильскую инициативу по прекращению огня, которая предусматривает полное разоружение группировки. Впрочем, представители организации утверждают, что этот план нарушает множество "красных линий".

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