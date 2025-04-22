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Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе: что известно

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Израильская делегация прибыла в Египет для переговоров о прекращении огня с ХАМАС. Обсуждается долгосрочное перемирие, обмен заложниками и вывод войск Израиля из Газы.

Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня в Газе: что известно

Израильская делегация в воскресенье вечером прибыла в столицу Египта, чтобы провести переговоры с посредниками относительно возможной договоренности о прекращении огня с ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали 

По данным катарской газеты Al-Araby Al-Jadeed, в понедельник делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками, а BBC сообщила, что посредники выдвинули предложение о долгосрочном перемирии.

Как указано, Египет и Катар предлагают прекращение огня сроком на пять-семь лет, официальное окончание войны, полный вывод войск Армии обороны Израиля из сектора Газа и освобождение "всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах", что, как отмечается, подтверждает сообщение Times of Israel о всеобъемлющем соглашении, к которому стремится ХАМАС.

В сообщении BBC, в котором цитируется высокопоставленный палестинский чиновник, не говорится о том, освободят ли заложников, которые остались, но не являются гражданами Израиля, - двое из которых таец и непалец, а также тела двух тайцев и гражданина Танзании.

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Тем временем военная операция Израиля в секторе Газа продолжается: контролируемое ХАМАС агентство гражданской обороны заявило, что в результате новых авиаударов по территории погибло семь человек.

"Оккупация нанесла жестокие авиаудары по городу Газа и городам Бейт-Лахия, Бейт-Ханун и Хан-Юнис, в результате чего погибло семь мирных жителей", - заявил во вторник агентству AFP представитель гражданской обороны Махмуд Бассал. В своих данных о потерях ХАМАС, как отмечается, постоянно путает мирных жителей с боевиками-террористами.

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Израиль не комментирует отдельные удары, но заявляет, что стремится свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, и подчеркивает, что ХАМАС использует мирных жителей Газы как живой щит, ведя боевые действия из гражданских районов, включая дома, больницы, школы и мечети.

В понедельник министр финансов страны Бецалель Смотрич раскритиковал нынешнее ведение войны, заявив, что если боевые действия не будут обостряться, то нынешнее правительство "не будет иметь никаких оправданий для своего существования".

Напомним 

Ранее представитель ХАМАС заявлял, что они хотят всеобъемлющего соглашения о прекращении войны в секторе Газа и обмена всех израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьме в Израиле.

Алина Волянская

Алина Волянская

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