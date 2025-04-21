Израильские военные признали "профессиональные ошибки" в смерти 15 спасателей в Газе

В воскресенье израильские военные признали допущение "нескольких профессиональных ошибок" во время убийства 15 спасателей в прошлом месяце в Газе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отмечается, что, по словам военных ЦАХАЛ, их командира следует уволить за предоставление неполной и недостоверной информации.

Экспертиза выявила несколько профессиональных ошибок, нарушений приказов, а также неполное сообщение о происшествии – сообщили военные.

В свою очередь военная пресс-секретарь Эффи Дефрин сообщила, что инцидент произошел в "сложной зоне боевых действий", но это была явно ошибка солдат, и не было "никаких попыток скрыть инцидент, о котором немедленно сообщили".

В то же время пресс-секретарь палестинского общества Красного Полумесяца Небал Фарсах назвал отчет Израиля "полным лжи".

Он оправдывает убийство и перекладывает ответственность на личную ошибку полевого командования, тогда как правда совсем другая - сказал пресс-секретарь.

Издание добавляет, что генеральный военный прокурор проводит собственное расследование и может выдвинуть по этому делу уголовные обвинения.

Напомним

23 марта 15 парамедиков и других спасателей были застрелены, когда машины скорой направлялись для оказания помощи раненым вблизи города Рафах на юге Газы. Первая скорая вернулась с пострадавшим. Однако позже машины скорой помощи попали под обстрел. В результате погибли 15 палестинских сотрудников экстренной помощи.

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